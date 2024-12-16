Казахстан передаст председательство в СВМДА Азербайджану

Фото: Минобороны РК

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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмое заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет в онлайн-формате 17 декабря 2024 года. Заседание ознаменует завершение председательства Казахстана в СВМДА в 2020-2024 годах и начало председательства Азербайджана на период 2024-2026 годов, сообщили в пресс-службе секретариата СВМДА.





Поскольку очередные заседания СМИД СВМДА и Саммита СВМДА проходят с интервалом в два года, министры иностранных дел 28 государств - членов паназиатской организации намерены провести оживленные дискуссии по широкому кругу вопросов, имеющих первостепенное значение для международной повестки дня, включая глобальный и региональный мир и безопасность в свете текущей геополитической ситуации в Азии и мире с момента проведения последнего Саммита СВМДА в Астане в октябре 2022 года", - говорится в сообщении.





Ожидается, что на седьмом заседании СМИД СВМДА будут приняты важные документы, детально согласованные в преддверии мероприятия и доработанные на основе консенсуса в комитете старших должностных лиц СВМДА.





Главным политическим итогом, на который нацелены все государства-члены, станет заявление министров по случаю 25-й годовщины принятия первого учредительного документа СВМДА в 1999 году, в котором изложены основополагающие принципы, регулирующие отношения между государствами - членами СВМДА. Предстоящая министерская встреча станет проверкой степени прочности и актуальности обязательств, взятых на себя основателями СВМДА.





СМИД создаст новый механизм сотрудничества СВМДА - сеть университетов государств - членов СВМДА для взаимодействия в области образования, а также содействия в организации академических и научных обменов.





Кроме того, запланировано, что СМИД примет два ключевых решения в основной области оперативной деятельности организации - мерах доверия. В каталог мер доверия СВМДА будет добавлена новая сфера сотрудничества в рамках человеческого измерения, а именно содействие добровольчеству. Также предполагается, что министры утвердят всеобъемлющий рамочный документ о модальностях реализации МД, направленный на повышение их эффективности и практической отдачи.