Казахстан пересмотрел подходы к участию в ЕАЭС

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Казахстан пересмотрел подходы, касательно своего участия в ЕАЭС. Об этом свидетельствует как содержание вопросов, которые успешно продвигаются казахстанскими переговорщиками, так и оценки зарубежных экспертов, передает Kazakhstan Today.

На прошедшем 25 октября 2019 года в Москве очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) Казахстан продвинул ряд стратегически важных вопросов. В частности, казахстанская делегация, возглавляемая премьер-министром РК Аскаром Маминым, инициировала проработку вопроса по автоматическому взаимному признанию регистрационных удостоверений лекарств, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

Цены на отдельные лекарственные препараты в наших странах разнятся в 2-3 раза. Причина тому в том числе и в затягивании с признанием регистрационных удостоверений. По-нашему предложению, Евразийской экономической комиссией начата работа по определению линейки препаратов, по которым возможно взаимное признание без проведения дополнительных проверочных процедур", - пояснил позицию казахстанской стороны министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Он отметил, что интерес Казахстана не только в процессуальном упрощении работы фармрынка ЕАЭС, но и в том, чтобы снизить цены на жизненно важные лекарства в Казахстане.

Еще одна важная тема, которая поднималась казахстанскими участниками ЕМПС, - упрощение экспорта казахстанских товаров на рынки стран ЕАЭС.

Сегодня при ввозе в Россию и другие страны ЕАЭС казахстанских пищевых товаров отечественные производители обязаны предоставлять сертификаты происхождения товаров. Требование сертификата - это правильно. Другой вопрос, что сегодня такой сертификат требуется на каждую партию товаров, в том числе и обладающих ограниченным сроком годности", - рассказал глава МТИ.

По его словам, процедура получения сертификата происхождения (сертификат СТ-1) занимает 1-3 дня.

То есть каждая партия, например, сливок или кефира, которая экспортируется в Россию или Кыргызстан, должна получать отдельный сертификат происхождения. Это не только ложится дополнительной финансовой нагрузкой на экспортера, но и сокращает время годности нашего продукта на рынке", - пояснил Султанов.

Казахстан выступил с инициативой упрощения документального подтверждения для производимой в нашей стране продукции, торгуемой на едином рынке Евразийского экономического союза.

По итогам заседания мы добились готовности сторон проработать возможность облегчения данных требований. Для оперативного решения данного вопроса сторонами будет создана специальная рабочая группа", - проинформировал Бахыт Султанов.

Еще одним вопросом, продвигаемым Казахстаном, стало обсуждение равноправных условий для участников алкогольного рынка ЕАЭС. Ранее казахстанская сторона предупредила партнеров по Союзу, что в случае, если стороны не готовы открыть свои рынки для свободного доступа казахстанской продукции, то Казахстан будет вынужден принять равнозначные меры защиты своего рынка.

Мы уже много времени призываем решить вопрос с Соглашением о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС. Казахстан не намерен глотать пыль, применяемые странами-партнерами меры защиты внутреннего рынка, такие как обеспечительный платеж и институт специмпортеров в Беларуси, в корне противоречат цели создания общего алкогольного рынка в ЕАЭС", - заявил Бахыт Султанов.

По итогам заседания ЕМПС белорусская сторона обязалась разрешить данный вопрос в ближайшее время.

Всего в рамках заседания ЕМПС рассмотрено 15 вопросов по актуальным направлениям интеграционного сотрудничества.

По итогам встречи было объявлено, что следующее заседание ЕМПС состоится в январе 2020 года в Алматы.

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