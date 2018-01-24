Казахстан поддержал инициативу России по расследованию химатак в Сирии

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Казахстан приветствует инициативу России о создании нового механизма по расследованию химических атак в Сирии, заявил постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров. Сейчас Казахстан является председательствующей страной в Совете безопасности ООН, передает Kazakhstan Today со ссылкой на riafan.ru

"Мы приветствуем предложение РФ установить новый механизм, что открывает новую возможность для нас рассмотреть это вопрос", - заявил Умаров, выступая на заседании СБ ООН.

Ранее на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия.

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что его страна готова изучить инициативу российской стороны. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что Вашингтон выступает против инициативы России.

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