Казахстан подвел итоги председательства в Совбезе ООН

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан завершил работу в качестве председателя Совета безопасности Организации Объединенных Наций, передает Kazakhstan Today.

"С 1 января этого года в течение месяца делегация Казахстана руководила работой главного органа ООН, руководствуясь Политическим обращением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Совету безопасности ООН под названием "Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира", а также своими прагматичными национальными интересами", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Как отметили в ведомстве, в ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы председателя Совета.

Главным мероприятием председательства Казахстана в СБ ООН стал прошедший 18 января тематический брифинг высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Заседание продемонстрировало, что меры укреплении доверия, а также усиление инструментов превентивной дипломатии могут послужить отправной точкой для достижения прогресса по многим критическим вопросам, не находящим своевременного разрешения из-за политической конъюнктуры во взаимоотношениях мировых держав.

"Принятое по итогам заседания Заявление председателя СБ ООН (Presidential statement) под номером S/PRST/2018/1 посвящено Всеобъемлющей стратегии предотвращения конфликтов. В данный документ наряду с вопросами раннего предупреждения, превентивного развертывания, посредничества, миротворчества, постконфликтного миростроительства и укрепления мер подотчетности были впервые включены проблемы нераспространения оружия массового уничтожения. В этом заключается уникальность принятого документа", - пояснили в пресс-службе.

Также в МИДе отметили, что Казахстан, являясь первым государством Центральной Азии, избранным в Совет безопасности ООН, в ходе своего председательства продолжил активную работу по продвижению интересов всех государств нашего региона. Центральным мероприятием стали состоявшиеся 19 января министерские дебаты СБ ООН на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития" под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

Также в МИДе напомнили об организации казахстанским председательством 12-15 января визита делегации СБ ООН в Кабул. В рамках визита были рассмотрены усилия правительства Афганистана по решению широкого круга взаимосвязанных проблем, а также определено, каким образом Совет безопасности мог бы дополнительно содействовать усилиям на местах. Полевая миссия в Кабул стала первым визитом Совбеза в Афганистан с 2010 года. Она позволила понять ситуацию изнутри и дала объективное понимание реальных интересов и приоритетов страны и ее мирного населения.

Кроме того, 18 января Казахстан на площадке ООН провел Специальное мероприятие высокого уровня по запуску проекта Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Основная цель документа - достижение к 2045 году мира, свободного от терроризма, и создание широкой международной коалиции стран-партнеров. В поддержку актуальности и значимости Кодекса выступили руководство ООН и контртеррористических подразделений СБ, главы и представители делегаций более ста делегаций государств-членов.

"С учетом вовлеченности во многие глобальные и региональные процессы, активной позиции в медиации и укреплении доверия, Казахстан продолжит выступать честным "брокером", известным своим эффективным сбалансированным подходом и нейтральностью ко всем международным акторам, государствам и организациям в рамках многосторонней дипломатии. Успешное проведение инициированных казахстанской делегацией мероприятий в ходе председательства и принятие по их результатам итоговых документов продемонстрировало договороспособность и востребованность миротворческого потенциала нашей страны, конструктивизм подходов к решению самых злободневных задач современного мира, и стало возможным благодаря высокому авторитету Казахстана и его президента", - заключили в пресс-службе.

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