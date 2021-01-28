Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Казахстан получил статус наблюдателя Европейской конференции гражданской авиации и стал третьей страной СНГ, принятой в ЕСАС, передает Kazakhstan Today.

Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Авиационная администрация Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве с Европейской конференцией гражданской авиации. Сотрудничество будет охватывать вопросы безопасности полетов, расследования авиационных происшествий, авиационной безопасности, окружающей среды и других областей международной гражданской авиации, сообщает пресс-служба МИИР РК.

Комитетом гражданской авиации более 5 лет велась работа по присоединению к ЕСАС в качестве наблюдателя. С момента запуска Авиационной администрации Казахстана проработка данного вопроса была усилена на встречах, проводимых в Региональном офисе ИКАО и Европейской комиссии. Став наблюдателем в ЕСАС, Казахстан получил уникальную возможность обсуждать вопросы, которые имеют для нашей страны первостепенное значение на общеевропейском уровне, такие как безопасность полетов казахстанских перевозчиков, расширение географии полетов, проблем окружающей среды, а также вопросы авиационной безопасности. Наблюдатели участвуют на всех открытых заседаниях и Конференциях проводимых ЕСАС", - проинформировали в ведомстве.

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