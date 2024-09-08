07.09.2024, 12:34 7711
Казахстан посетит федеральный канцлер Германии Шольц
Фото: Акорда
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".
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05.09.2024, 15:38 17391
Глава государства и гендиректор Международной организации труда договорились об укреплении сотрудничества
Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо, в ходе которой стороны договорились подкреплять сотрудничество практическими мерами, направленными на усиление социальной политики Казахстана и развитие взаимовыгодного партнерства с МОТ, сообщает Акорда.
Мы строим Справедливый Казахстан, и эта концепция перекликается с вашими инициативами социальной справедливости. Миссия МОТ по обеспечению надежного, справедливого и эффективного общественного договора, а также по продвижению прав трудящихся абсолютно неоспорима. Казахстан ратифицировал 25 ключевых конвенций МОТ. Эта работа будет продолжена", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства проинформировал о проводимых в стране преобразованиях, направленных на улучшение социального благополучия граждан, обеспечение верховенства закона и прав человека.
Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана.
Ваша страна прилагает значительные усилия для обеспечения благоприятных социально-трудовых условий, что соответствует инициативам нашей Организации, продвигаемым в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость", - подчеркнул генеральный директор.
04.09.2024, 13:39 22881
Совместные учения ОДКБ стартовали в Кыргызстане
За проведением сентябрьских учений в Бишкеке и Чолпон-Ате наблюдает делегация из парламентариев, представляющих страны ОДКБ
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Бишкек. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане стартовали военные учения "Взаимодействие-2024" государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба ОДКБ.
Задачи учений обозначил начальник объединенного штаба организации Андрей Сердюков. В их числе: совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств, повышение слаженности и оперативной совместимости формирований при подготовке и проведении совместных операций, выработка и апробация новых вариантов создания системы управления коллективными силами.
В конце сентября - начале октября учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" пройдут в Алматинской области Казахстана. На них миротворцы ОДКБ отработают развертывание контингентов и выполнение миротворческих задач", - напомнили в ОДКБ.
За проведением сентябрьских учений в Бишкеке и Чолпон-Ате наблюдает делегация из парламентариев, представляющих страны ОДКБ.
Первая совместная тренировка военнослужащих Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана прошла в режиме видеоконференции.
Согласно учебной обстановке, к совету коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства, являющегося членом организации, с просьбой об оказании военной и военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации", - рассказали в ОДКБ.
Выработанные проекты решений органов ОДКБ лягут в основу применения контингентов КСОР ОДКБ в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие-2024", специальных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024" на территории Кыргызской Республики.
02.09.2024, 21:11 30261
Токаев поздравил президента Вьетнама
Глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама
Фото: Акорда
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента То Лама с Днем независимости Вьетнама, сообщает пресс-служба Акорды.
В своей телеграмме глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.
Токаев пожелал президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу - мира и благополучия.
02.09.2024, 12:14 32991
Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал - Токаев
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку
Фото: Акорда
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что проплаченные потуги посеять раздор в республике обречены на провал, сообщает Акорда.
При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество. Мы - прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи.
Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны.Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим справедливый, чистый и безопасный Казахстан. Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковой, конфессиональный, этнический или социальный.
Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - заверил президент.
Напомним, в прошлом году президент высказался о попытках разжигания межэтнической розни и подрыва согласия в Казахстане.
31.08.2024, 12:25 45761
Токаев поздравил короля Малайзии
Фото: Акорда
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Султана Ибрагима с Днем независимости Малайзии, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии - процветания.
Ранее глава государства поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости.
31.08.2024, 10:19 47421
Президент Казахстана поздравил президента Кыргызстана
Токаев высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
В поздравительном письме глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.
Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и процветания.
28.08.2024, 15:31 73076
Казахстан занимает принципиальную позицию в отношении нераспространения оружия массового поражения - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу отметил, что РК занимает принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения, сообщает Акорда.
Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры", - сказал президент.
В свою очередь Изуми Накамицу высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль страны в качестве средней державы.
В ходе встречи были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона.
28.08.2024, 11:17 71496
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 2 сентября
Фото: Мажилис
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11.00 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?