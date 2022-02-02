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Казахстан представит мировому сообществу результаты расследования январских событий

01.02.2022, 18:16 6766
Казахстан представит мировому сообществу результаты расследования январских событий
Фото: facebook/Салтанат Ташимова
БРЮССЕЛЬ, 1 ФЕВРАЛЯ - Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанский дипломат подробно информировал Коломину о причинах и последствиях недавних событий в Казахстане, а также о мерах, принятых государством по обеспечению безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности в стране. Отмечалось, что власти Казахстана проводят тщательное и полноценное расследование, результаты которого будут представлены мировому сообществу", - сообщает пресс-служба МИД РК.

 
В ходе беседы специальный представитель выразил соболезнования по погибшим в ходе беспорядков в Казахстане. 
 
Стороны также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в рамках концепции "Один партнер - один план" и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане.

 

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Кошанов: мажилис станет более открытым к запросам общества

02.02.2022, 10:33 1031
Кошанов: мажилис станет более открытым к запросам общества
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Новоизбранный спикер мажилиса Ерлан Кошанов рассказал о курсе работы палаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мажилис как демократический институт станет более открытым к запросам общества. Важно внимательно относиться ко всем альтернативным мнениям… Мы будем поддерживать конуренцию идей и конструктивную дискуссию", - отметил спикер палаты. 

 
Кошанов напомнил, что после трагических январских событий глава государства заявил о необходимости трансформации взаимоотношений между государством и обществом.
 

Мы должны обеспечить планомерную, вдумчивую и качественную законодательную поддержку курса главы государства на строительство нового Казахстана. Для этого мы должны осуществить перезагрузку своей деятельности", - сказал Ерлан Кошанов.

 
Он отметил, что первоочередной задачей для палаты должна быть работа с законопроектами, направленными на улучшение благосостояния населения.
 

Вся законотворческая работа мажилиса будет проходить в режиме открытости при конструктивном взаимодействии как с представителями гражданского общества, так и со СМИ", - добавил он.


 

Казахстан намерен открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ

01.02.2022, 11:41 9061
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Казахстан намерен открыть постоянное представительство при Организации договора о коллективной безопасности в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий проект указа президента РК размещен на сайте "Открытые НПА".
 

Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при ОДКБ", - говорится в проекте документа.

 
Согласно пояснительной записке к указу, он разработан с целью приведения статуса полномочного представителя Казахстана в постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой ОДКБ и законодательством республики в сфере дипломатической службы.
 
Проект указа находится на общественном обсуждении до 15 февраля.
 

Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом мажилиса

01.02.2022, 09:59 10501
Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом мажилиса
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "Партия Nur Otan" Ерлану Кошанову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан. Вручить Кошанову Ерлану Жакановичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", - постановил ЦИК.

 
Ранее сообщалось, что в состав Бюро политического совета партии Nur Otan вошел Кошанов Ерлан Жаканович - руководитель администрации президента Республики Казахстан. 
 
Кошанов Ерлан Жаканович родился 14 августа 1962 года.
 
Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984), Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991), Казахскую государственную академию управления (1999).
 
Трудовой стаж:
 
Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО "Джезказганцветмет" (1986-1988);
 
Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);
 
Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);
 
Представитель правительства Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);
 
Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);
 
Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);
 
Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);
 
Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра - представитель правительства в мажилисе, парламенте (2007-02.2012);
 
Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (02.02.2012-03.2017);
 
Аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019-09.2019);
 
Руководитель администрации президента Республики Казахстан (с 18.09.2019)
 
Прочие должности:
 
Член совета директоров АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (08.2004);
 
Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Астана" (11.2005);
 
Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Республики Казахстан (17.04.2017-28.10.2019);
 
Член Высшего совета при президенте Республики Казахстан по реформам (с 14.09.2020)
 
Выборные должности, депутатство:
 
Депутат сената парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-02.1999);
 
Кандидат в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011, 03.02.2016, с 04.12.2020).

 

Внесены изменения в состав Бюро политсовета Nur Otan

01.02.2022, 08:33 11921
Внесены изменения в состав Бюро политсовета Nur Otan
Фото: nurotan.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4. Устава) 31 января был утвержден новый состав Бюро политического совета партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1.        Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - президент Республики Казахстан, председатель партии         
 
2.        Ашимбаев Маулен Сагатханулы - председатель сената парламента Республики Казахстан         
 
3.        Кошанов Ерлан Жаканович - руководитель администрации президента Республики Казахстан         
 
4.        Саиров Ерлан Бияхметович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан         
 
5.        Кыдырали Дархан Куандыкович - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан"         
 
6.        Урисбаев Аббат Жангирханович - депутат маслихата Мангистауской области         
 
7.        Калтаева Ляззат Молдабековна - депутат сената парламента Республики Казахстан         
 
8.        Зенченко Геннадий Геннадьевич - директор КТ "Зенченко и К"        
 
9.        Паули Элина Сергеевна - заместитель директора Научно-исследовательского центра "Молодежь"        
 
Ранее сообщалось, что состав политсовета партии Nur Otan обновлен на 55%.
 
28 января решением внеочередного XXI съезда партии по предложению Елбасы - Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan
 

Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, считает президент

29.01.2022, 22:36 34221
Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, считает президент
Фото: пресс-служба генерального консульства
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается Китая, надо понимать, во-первых, что это наш ближайший сосед, как бы от Бога. Мы же не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно, сотрудничать с Китаем. Мы зависим от рынка Китая, все наши крупные предприниматели, выпускающие стратегическую продукцию, наши сельхозпроизводители очень сильно надеются на китайский рынок. И отрицать это было бы совершенно неправильно", - сказал глава государства.

 
По его словам, люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, естественно, преследуют свои политические цели.
 

Возможно, они абсолютно не разбираются в потребностях нашей экономики и вообще плохо понимают экономические реалии. Возможно, они проплачены соответствующими фондами, структурами, поскольку идет геополитическое столкновение в мировом сообществе. И хотелось бы, чтобы здесь присутствовала некая синофобия. Во всяком случае, до сегодняшнего дня Китай нам ничего плохого по большом счету не сделал", - добавил Токаев. 

 
Президент напомнил, что за 11 месяцев прошлого года объем торговли между нами достиг 17 млрд долларов.
 

Это значительная цифра, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с Китаем. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны понимать, что это большая, можно сказать, великая страна, с которой у Казахстана должны быть очень хорошие отношения", - заключил президент.


 

Токаев: миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела

29.01.2022, 20:40 35666
Токаев: миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела
Фото: twitter/Минобороны России
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не произвел ни одного выстрела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела", - заявил в интервью телеканалу "Хабар 24" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

 
Он отметил, что "обращаясь в ОДКБ, я не обращался к посторонним людям. Я фактически обращался к самому себе и своим союзникам". 
 

Нам нужен был тыл. Нужно хорошо понимать, что сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла очень важную психологическую, можно сказать, устрашающую роль для бандитов", - сказал президент РК. 


 

Заседание межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ пройдет в Алматы в марте

29.01.2022, 11:09 44026
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - Состоялся телефонный разговор председателя сената парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе переговоров стороны обсудили подготовку мероприятий межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, была затронута тема подготовки предстоящих мероприятий межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Планируется, что торжественное заседание, посвященное 30-летию ассамблеи, пройдет в Алматы в марте этого года.
 
Также Валентина Матвиенко поздравила Маулена Ашимбаева с днем рождения, сообщается на сайте Совета Федерации.

 

Медведев: в Казахстане произошла попытка "цветной революции"

28.01.2022, 16:39 75606
Медведев: в Казахстане произошла попытка "цветной революции"
Фото: tehnowar.ru
МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ - Внешние силы пытались реализовать в Казахстане стандартный сценарий "цветной революции", считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очевидно, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий "цветной революции", который использовался и в других странах, например, на Украине и в других. И вот это, конечно, не может не настораживать", - заявил Медведев в интервью ряду российских СМИ, в том числе, "Интерфаксу"

 
По его словам, совершенно очевидно, что ситуация была подготовлена по единому лекалу, в числе прочих и внешними игроками. 
 

Они, потирая руки, смотрели и ожидали, что, так сказать, власть к ним свалится", - подчеркнул зампред российского Совбеза. 

 
При этом Медведев отметил, что наряду с внешними факторами, к которым он отнес желание раскачать ситуацию и провести таким бандитско-террористическим способом передел власти в стране, были еще и внутренние причины для нестабильности.
 

В Казахстане, несмотря на то, что это развитая и современная страна, проблем тоже хватает. Президент Казахстана об этом же открыто сказал, мне кажется, это точная оценка, что речь идет о разрыве в доходах, в том, что часть населения очень бедная, а с другой стороны, есть олигархические группировки, которые вызывают в этом смысле раздражение", - сказал Медведев.


Он также призвал вынести серьезные уроки из-за событий в Казахстане, отметив, что ситуация в этой стране является вопросом региональной безопасности.
 

Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о близком нам партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который таким образом попытались направить в другое русло", - подчеркнул Медведев.

 
Он также назвал операцию Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане первым успешным опытом использования миротворцев этой организации.
 

Я помню события в Киргизии 2010 года, но тогда, к сожалению, может быть, для Киргизии самой, не удалось достичь согласия среди членов ОДКБ для того, чтобы помочь им в этой ситуации. И это привело, кстати, к тому, что там происходили бесконечные смены власти и проблемы экономические", - сказал он.

 
По его мнению, позиция стран ОДКБ была единой. 
 

После обращения президента Касым-Жомарта Токаева к странам ОДКБ соответствующий контингент был введен, свою миссию с успехом исполнил и вернулся. Всем были продемонстрированы возможности, которые существуют в рамках ОДКБ. Это тоже позволило, как мне представляется, навести порядок в стране", - добавил Медведев.


 

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