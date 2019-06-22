Казахстан принял председательство в Группе ядерных поставщиков

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В ходе пленарного заседания Группы ядерных поставщиков (ГЯП) Казахстан принял председательство в этом авторитетном объединении 48 государств, осуществляющих экспорт ядерных материалов и материалов, развивающих атомную отрасль, передает Kazakhstan Today.
Функции председателя ГЯП до июня 2020 года будет выполнять постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай", - сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
Также отмечается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил обращение участникам заседания ГЯП, в котором отметил, что международное признание нашей страны за вклад в ядерное разоружение и нераспространение обусловлено усилиями и инициативами Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Глава государства подтвердил приверженность Казахстана укреплению режима ядерного нераспространения и подчеркнул важность ГЯП, являющегося его важным механизмом, и отвечающего интересам как глобальной, так и региональной безопасности.
Президент Казахстана также выразил поддержку укреплению деятельности Группы при сохранении права на международное сотрудничество для мирного использования атомной энергии.
Как сообщалось ранее, Генассамблея ООН поддержала инициативу Казахстана о ежегодном проведении мероприятия по популяризации действий против ядерных испытаний.
Также в 2017 году в Казахстане на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске был открыт Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Уран должен поступить в хранилище в 2019 году. Основной целью создания банка НОУ является учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам-членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства