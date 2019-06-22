Казахстан принял председательство в Группе ядерных поставщиков

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В ходе пленарного заседания Группы ядерных поставщиков (ГЯП) Казахстан принял председательство в этом авторитетном объединении 48 государств, осуществляющих экспорт ядерных материалов и материалов, развивающих атомную отрасль, передает Kazakhstan Today.

Функции председателя ГЯП до июня 2020 года будет выполнять постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай", - сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Также отмечается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил обращение участникам заседания ГЯП, в котором отметил, что международное признание нашей страны за вклад в ядерное разоружение и нераспространение обусловлено усилиями и инициативами Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Глава государства подтвердил приверженность Казахстана укреплению режима ядерного нераспространения и подчеркнул важность ГЯП, являющегося его важным механизмом, и отвечающего интересам как глобальной, так и региональной безопасности.

Президент Казахстана также выразил поддержку укреплению деятельности Группы при сохранении права на международное сотрудничество для мирного использования атомной энергии.

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