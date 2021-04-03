Казахстан принял участие в работе СМИД СНГ

МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Делегация РК во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в российской столице под председательством Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе проблематику региональной безопасности, состояние и перспективы сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарнойсферах. Заслушали информацию о взаимодействии профильных департаментов министерств иностранных дел государств Содружества в 2020 году.

Участники заседания одобрили документы, предусматривающие расширение многостороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

Во исполнение решения Совета глав правительств СНГ министры иностранных дел утвердили краткосрочные планы мероприятий по развитию многопланового сотрудничества в области физической культуры и спорта, а также в сфере туризма и молодежных связей. Стороны согласовали проект Обращения глав государств СНГ к народам государств-участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На полях заседания СМИД СНГ Тлеуберди провел двусторонние переговоры с заместителем председателя кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны отметили высокую динамику казахстанско-туркменских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств.

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