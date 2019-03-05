Казахстан присоединился ко всем международным инструментам в сфере борьбы с терроризмом

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - На правительственном часе в мажилисе сегодня выступил министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов. Он проинформировал депутатов об итогах деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах и, в частности, коснулся работы по противодействию международному терроризму, передает Kazakhstan Today.

Выступая перед депутатами, Атамкулов напомнил, что на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в сентябре 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать Глобальную контртеррористическую коалицию государств под эгидой Организации. В качестве основы для формирования такой коалиции было предложено принять Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

В январе 2018 года прошла презентация Кодекса в ООН, а в сентябре того же года документ подписали представители 70 государств. Сегодня к документу присоединились 80 стран.

Основные задачи Кодекса - достигнуть к 2045 году мира, свободного от терроризма, и создать широкую международную коалицию стран-партнеров по контртерроризму.

Многие страны видят инициативу Казахстана в качестве важной основы для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом на фоне дефицита доверия. Казахстан умело выстроил работу важнейших санкционных комитетов Совбеза по противодействию ИГИЛ/ДАИШ, Аль-Каиде и движению "Талибан". Нам удалось достойно справиться с поставленной задачей, внеся динамизм в работу этих вспомогательных структур Совета безопасности", - отметил в докладе глава МИД РК.

Он добавил, что Казахстан присоединился ко всем 19 международным инструментам в сфере борьбы с терроризмом, и подчеркнул заслугу депутатов парламента, которые в кратчайшие сроки ратифицировали ряд международных конвенций и протоколов.

Несомненно, деятельность Казахстана в Совете безопасности ООН в сфере контртерроризма позволяет нам успешно работать в практических операциях. Наглядным свидетельством стала недавняя операция "Жусан", - резюмировал Атамкулов.

Напомним, в начале января текущего года президент РК сообщил об успешном проведении спецслужбами республики операции "Жусан", в результате которой в Казахстан из Сирии смогли вернуться 47 человек, 30 из которых - дети.

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