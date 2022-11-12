Казахстан привлечет 20 миллиардов долларов инвестиций на развитие транспортных коридоров - Токаев

Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств, сообщает "БОРТ№1".
Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний, переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей", - заявил Токаев.
Ярким примером, по его словам, может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории Казахстана, Азербайджана, Турции.
Мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций", - заметил Токаев.
Он также отметил важность развития внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.
Прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения. Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", - заявил глава Казахстана.