Казахстан призывает к сокращению военных расходов

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел опубликовало заявление Республики Казахстан по случаю Всемирного дня действий за сокращение военных расходов.

"Мир вступил в новую и тревожную эпоху своего развития. В результате доминирования политики недоверия и конкуренции между крупными мировыми державами, возрастает международная напряженность и увеличиваются конфликты. Это, в свою очередь, ведет к новой гонке вооружений и более широкому применению силы для защиты национальных интересов и расширения сфер влияния. На фоне этой тревожной ситуации такие международные инициативы, как Всемирный день действий за сокращение военных расходов, который активно поддерживается Казахстаном, как никогда важны", - говорится в заявлении, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что впервые Всемирный день действий за сокращение военных расходов начали отмечать в 2011 году в целях поощрения стран к сокращению военных расходов, которые, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2015 году в совокупности достигли $1,7 трлн.

"С момента обретения независимости, 25 лет тому назад, Казахстан последовательно выступает за мир, сотрудничество и разоружение. Испытав на себе разрушительную силу ядерного оружия, наша страна добровольно отказалась от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыла Семипалатинский испытательный полигон. Президент Нурсултан Назарбаев призвал международное сообщество сделать "построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в XXI веке". В своем манифесте "Мир. XXI век" он также призвал принять меры по ликвидации применения силы в качестве средства урегулирования споров. Сокращение военных расходов с нынешних высоких показателей должно стать важным шагом к достижению этой цели и помочь ослабить напряженность и опасную конкуренцию между военными блоками. Казахстан также придерживается позиции, что сокращение военных бюджетов может высвободить финансовые средства для борьбы с голодом и крайней нищетой, а также создать более справедливый, процветающий и стабильный мир. Такие же задачи ставятся в рамках "Целей устойчивого развития" (ЦУР) ООН, принятых международным сообществом в 2015 году. Уроки, извлеченные из реализации "Целей развития тысячелетия" ООН, предшествовавших появлению ЦУР, подчеркивают исключительную важность дополнительного финансирования для трансформационных преобразований. Именно поэтому на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году президент Нурсултан Назарбаев призвал каждую страну выделить один процент из военных бюджетов для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году", - сказано в заявлении.

"Даже если эта инициатива пока не пользуется поддержкой некоторых правительств, в то же время среди населения многих стран растет понимание того, что военное вмешательство ухудшает, а не решает проблемы. Путем ликвидации ядерного оружия и перечисления даже малой части военных бюджетов всех стран, мы могли бы изыскать значительные дополнительные ресурсы для поддержки устойчивого развития. Это, по твердому убеждению Казахстана, позволит укрепить безопасность и мир во всем мире и уменьшить необходимость в военных расходах", резюмирует МИД.

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