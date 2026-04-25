Казахстан расширяет сотрудничество со структурой ООН в агросфере

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Серия международных мероприятий, направленных на укрепление устойчивого развития и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами состоялась в Министерстве иностранных дел Казахстана. В рамках встреч и переговоров обсуждены вопросы экологии, водных ресурсов, транспортной логистики и политического взаимодействия, а также подтверждена готовность сторон к реализации совместных инициатив и долгосрочных проектов.





В частности состоялось очередное заседание Берлинского Евразийского клуба на тему "Совместное достижение устойчивого развития: стратегическое партнерство РК и ФРГ во имя зеленого будущего". Мероприятие прошло в рамках Регионального экологического саммита при участии представителей государственных органов, деловых кругов и международных организаций двух стран.





В рамках двух панельных сессий участники обсудили вопросы продовольственной безопасности, управления водными ресурсами, климатической устойчивости, а также реализацию инициативы Green Central Asia как инструмента укрепления региональной безопасности и экологического сотрудничества. Особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями и развитию межсекторального взаимодействия.





В завершение стороны подтвердили готовность к активной реализации совместных инициатив, включая проекты в сфере водосбережения, цифровизации управления водными ресурсами и развития "зеленой" энергетики, в том числе водородных технологий.





Позже Ержан Ашикбаев принял директора Европейского регионального отделения программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Арнольда Крейлхубера. Казахстанский дипломат поздравил представителя ЮНЕП с подписанием на полях РЭС Рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Казахстана и организацией, который создает институциональную основу для реализации долгосрочных совместных инициатив. Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по практической реализации договоренностей и итоговых документов саммита, а также дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов.





Кроме того в ведомстве состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Латвии. Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов, латвийскую - заместитель генерального секретаря - политически директор МИД ЛР Иварс Ласис. Стороны обсудили перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся также обмен мнениями по работе на многосторонних площадках, таких как ООН, ОБСЕ и др.





Особое внимание было уделено вопросам расширения транспортно-логистических связей. Арман Исетов отметил, что Латвия является ключевым транспортно-логистическим хабом в Балтийском регионе, и Казахстан намерен далее развивать новые маршрутные коммуникации с латвийской стороной. В этом контексте стороны выразили удовлетворенность налаженному взаимодействию между транспортными органами двух стран.





Также сотрудники МИД присоединились к масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", приняв участие в общегородском субботнике в Астане. Инициатива направлена на формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде, а также развитие традиций чистоты, порядка и благоустройства в обществе.





Тем временем посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу председателем комитета по иностранным делам сената Испании Пилар Рохо. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-испанских отношений и перспективам их дальнейшего развития. Собеседники также подчеркнули положительную динамику межпарламентских контактов, включая взаимодействие по линии группы дружбы.





Посол проинформировал о проводимых в Казахстане политических преобразованиях, представив ключевые положения новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума. В этом контексте он отметил, что обновленный Основной закон предусматривает переход к однопалатной парламентской модели и запуск электоральных процессов, открывающих новый этап политической трансформации страны.





В столице председатель комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов и председатель совета директоров китайской компании "EAST HOPE" Цюаньюань Пэн подписали контракт по строительству и эксплуатации экопарка "Энергия Астаны". Ожидается, что проект будет запущен во втором полугодии 2029 года. На первом этапе мощность экопарка обеспечит переработку порядка 1,5 тыс. тонн отходов в сутки с генерацией 50 МВт электроэнергии. Его реализация позволит создать 250 временных и 125 постоянных рабочих мест.



