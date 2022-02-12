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Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера - Карин

11.02.2022, 18:21 12016
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи госсекретарь и Уполномоченный МИД ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском Союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации.
 
Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.
 
В свою очередь, Маттиас Люттенберг поблагодарил госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.
 

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Главы Казахстана и Татарстана обсудили сотрудничество между странами в разных сферах

11.02.2022, 17:45 13026
Главы Казахстана и Татарстана обсудили сотрудничество между странами в разных сферах
Фото: Акорда
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи главы двух государств обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я очень рад своему пребыванию здесь в качестве руководителя Казахстана. Я встречался с Вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах, и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана", - сказал Токаев в ходе встречи.

 
Казахстанский лидер проинформировал Минниханова о состоявшихся вчера продуктивных переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
 

Очень доволен их содержанием, результатами этой встречи. Мы, естественно, говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как с субъектом Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом", - подчеркнул глава Казахстана.

 
Токаев также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Татарстаном.
 

Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят вглубь истории. По сути дела, наша история - общая. Я интересуюсь историческими моментами, читаю статьи, книги по истории. И каждый раз убеждаюсь и даже удивляюсь, насколько глубоки и интегрированы в историческом плане наши связи. Полностью согласен с Вашим мнением, что культурно-гуманитарное сотрудничество должно развиваться. Во всяком случае, Казахстан готов к этому", - сказал президент РК.

 
Лидер Казахстана дал высокую оценку динамичному развитию Татарстана под сильным и авторитетным руководством Минниханова и пожелал ему дальнейших успехов на благо народа республики.
 
В свою очередь президент Татарстана выразил Токаеву признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.
 

Для нас это большая честь. Мы высоко ценим возможность работать с Республикой Казахстан в рамках казахстанско-российских дружеских отношений. Казахстан для Республики Татарстан является стратегическим партнером. Есть много соглашений с регионами Казахстана, есть добрые примеры работы наших компаний в Республике Казахстан", - сказал Минниханов.


В завершение встречи Минниханов наградил Токаева орденом "Дуслык" за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.
 
Напомним, президент Казахстана посетил знаменитый Казанский Кремль.
 

Токаев посетил знаменитый Казанский Кремль

11.02.2022, 16:05 15646
Фото: ТРК президента
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Татарстан посетил знаменитый художественный музей-заповедник "Казанский Кремль", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Программа визита главы государства в Республику Татарстан началась с посещения государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль", в поездке его сопровождал президент Татарстана. Рустам Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сообщает в telegram телерадиокомплекс президента. 

 
На территории Казанского Кремля Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор. 
 
Во время посещения мечети наряду с главой Татарстана казахстанского лидера сопровождал председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин, который прочитал молитву.

Напомгим, сегодня в рамках визита в Россию президент Казахстана прибыл в Казань. 
 

Президент Казахстана прибыл в Казань

11.02.2022, 08:32 23531
Фото: Facebook/Берик Уали
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Международном аэропорту Казани казахстанского лидера приветствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.
 

Глава государства в рамках рабочего визита посетит достопримечательности Казанского кремля, проведет встречу с президентом Татарстана. Касым-Жомарт Токаев также посетит крупнейшие промышленные предприятия республики "Камаз" и "Танеко", - проинформировал Берик Уали.


 

Токаев провел переговоры с Мишустиным

11.02.2022, 08:25 23936
Токаев провел переговоры с Мишустиным
Фото: telegram/Телерадиокомплекс Президента РК
МОСКВА. 11 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Казахстана и России по итогам переговоров, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Глава государства отметил важность слаженной работы с новым правительством Казахстана. 
 

Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским правительством", - подчеркнул президент.

 
По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием "Камаза", "Сибура" и других ведущих компаний. Проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.
 
В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран. 
 

Хотел бы вас заверить, что правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - отметил Михаил Мишустин. 

 
В завершение встречи президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества обоих государств.
 

Токаев и Путин подвели итоги прошедших в Москве переговоров

10.02.2022, 22:09 30096
Токаев и Путин подвели итоги прошедших в Москве переговоров
Фото: Акорда
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением после завершения трехчасовых переговоров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана еще раз поблагодарил российского лидера и других партнеров по ОДКБ за "неоценимую поддержку в отражению беспрецедентной для Казахстана террористической атаки".
 

Я думаю, что нынешние переговоры без всякого преувеличения были очень важными, если не самыми важными за последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией", - заявил Токаев.


 
Президент Казахстана подчеркнул, что "вполне удовлетворен итогами" и добавил, что Россия "играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе".
 
Касым-Жомарт Токаев поддержал позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве. Этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2020 году.
 

Мы согласны с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и нерационально. Поэтому думаем, что предложения, которые были высказаны Российской Федерацией относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных дипломатических переговоров. Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


Президент РК выразил полное удовлетворение итогами состоявшихся переговоров и поблагодарил российскую сторону за проявленное гостеприимство.

Переговоры были очень насыщенными, интересными. Я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить удовлетворение тем, как прошли эти переговоры. Нынешний год является знаковым для наших государств. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время, опираясь на крепкие узы дружбы, общность истории, ментальную близость наших народов, мы выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество. Благодаря интенсивному политическому диалогу добились впечатляющих успехов по всем направлениям. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница являет всему международному сообществу яркий пример настоящего добрососедства, надежного союзничества и стратегического партнерства", - заявил глава государства. 


Касым-Жомарт Токаев сообщил, что были проведены весьма обстоятельные и плодотворные переговоры. Открыто, в доверительном ключе лидеры обсудили основные темы текущей казахстанско-российской повестки.

Мы с удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие всесторонних контактов между нашими странами. С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Мы договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли. Несмотря на пандемийные меры, достигнут самый высокий результат. В прошлом году товарооборот превысил $21 млрд", - отметил президент. 


По его словам, российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - общий объем их вложений превысил $17 млрд. Каждое третье предприятие с иностранным капиталом в нашей стране создано с участием российских компаний, общий инвестиционный портфель которых представлен практически всеми отраслями.

Мы детально обсудили перспективы расширения производственной кооперации. В этом направлении наши страны уже завершили 13 крупных проектов. На стадии реализации - 8 проектов на сумму более 2,5 миллиарда долларов, прорабатываются еще 11 проектов общим объемом инвестиций почти 1,5 миллиарда долларов. Во время переговоров я проинформировал уважаемого Владимира Владимировича, что все эти проекты будут находиться под моим персональным контролем. Они направлены на создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала наших стран. Большую практическую отдачу также приносит межрегиональное сотрудничество. В структуре общего товарооборота доля взаимовыгодной торговли между нашими регионами занимает порядка 70 %, - сообщил глава государства. 


Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продуктивное партнерство Казахстана и России постоянно расширяется за счет новых инновационных точек роста. По итогам переговоров был подписан ряд документов, которые позволят двум странам значительно продвинуться в абсолютно актуальных вопросах цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области атомной энергетики.

С учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. В ходе переговоров я выразил признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за согласие открыть в Казахстане филиалы самых известных технических вузов Российской Федерации. Я думаю, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране", - сказал президент Казахстана. 


Касым-Жомарт Токаев заявил, что стороны заручились взаимной поддержкой в продвижении международных инициатив. Он отметил, что Казахстан выступает за кандидатуру Москвы в качестве места проведения выставки ЭКСПО в 2030 году, сообщила пресс-служба Акорды
 
По итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов. 
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога". Глава государства также сообщил, что прорабатываются еще 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов.
 

По итогам переговоров Токаев и Путин подписали ряд документов

10.02.2022, 19:51 32601
По итогам переговоров Токаев и Путин подписали ряд документов
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президенты РФ и РК по итогам переговоров подписали ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Список подписанных документов:
 
1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по обмену опытом в области цифровизации.
 
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
 
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан.
 
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
 
5. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Казакстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг".
 
6. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана".
 
7. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Российская Федерация).
 
8. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
 
9. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский физико-техническим институт".
 
10. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" (Российская Федерация).
 
11. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО".
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога".
 
Напомним, в российском Кремле проходят переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
 

За 2021 год товарооборот между РК и РФ вырос более чем на 34%

10.02.2022, 19:32 33191
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что в 2022 году страны отметят 30 лет со дня установления дипломатических отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Надеюсь, что мы, как и в предыдущие годы, будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, прежде всего, на экономическом треке. Мне приятно еще раз констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34%. Это, по-моему, 26,5 миллиардов долларов. Очень хороший показатель и темп. Мы активно сотрудничаем на международных площадках", - сказал Владимир Путин. 

 
На осень 2022 года намечен ряд мероприятий, которые, по словам президента РФ, пойдут на пользу развитию деловых и гуманитарных связей между странами.
 

Есть над чем работать. Есть крупные проекты в космосе, энергетике, машиностроении. Общий объем российских инвестиций, по-моему, 17 млрд долларов - это приличный объем. Так что будем работать и дальше и, конечно, нам есть что обсудить сегодня, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать!", - сказал российский лидер.

 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога".
 
Напомним, в российском Кремле проходят переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
 

Казахстан и Россия являются соседями от Бога - Токаев

10.02.2022, 19:03 28876
Казахстан и Россия являются соседями от Бога - Токаев
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества, других взаимоотношений между нашими странами просто быть не может", - подчеркнул Токаев.

 
Он также выразил признательность Путину за его "теплое, деловое отношение к обращению Казахстана", которое касалось отправки миротворческого контингента в эту страну во время январских событий, сообщает РИА Новости.
 

Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов, и конечно же с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан", - заявил Токаев.

 
В ходе встречи казахстанский президент не в первый раз уже повторил мысль о том, что январские митинги в республике были тщательно подготовленной операцией международных террористов, целью которых был подрыв конституционного строя и госпереворот. Об этом же сказал и Владимир Путин в приветственной речи своему коллеге (расшифровка выложена на сайте Кремля).
 

Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с Вами перед Новым годом - ничего не предвещало развитие таких событий", - заявил российский лидер.

 
Напомним, в российском Кремле начались переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
 

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