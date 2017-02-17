Казахстан решительно осудил теракт на юге Пакистана, унесший жизни 75 человек

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с террористическим актом в Пакистане.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт, совершенный 16 февраля 2017 года в городе Сехван на юге Пакистана, который повлек гибель ни в чем не повинных мирных граждан. Этот акт насилия, совершенный в священном месте, еще раз демонстрирует отсутствие какой-либо связи террористов с общепринятыми ценностями Ислама и подтверждает заявление о том, что у террористов нет национальной и религиозной принадлежности. Казахстан выражает полную поддержку властям Пакистана в их усилиях по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом и призывает международное сообщество принять решительные и безотлагательные меры по борьбе с этим явлением", - говорится в заявлении, передает Kazakhstan Today.

В МИД подчеркнули, что "на фоне активизации преступной деятельности террористов по всему миру мы выступаем за скорейшее создание глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН".

В заключение в ведомстве выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пожелали скорейшего восстановления всем пострадавшим во время теракта.

Как сообщила Lenta.ru , накануне в пакистанском городе Сехван-Шариф произошел теракт. Во время вечерней молитвы в главном зале в храме Лал Шахбаз террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 75 человек, десятки получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". На следующий день пакистанские военные провели ряд масштабных контртеррористических операций по всей стране.

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