Казахстан решительно осуждает террористический акт в Кабуле

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Казахстан решительно осуждает бесчеловечный террористический акт в дипломатическом квартале Кабула 27 января 2018 года, в результате которого погибли десятки мирных граждан, говорится в заявлении МИД РК.

МИД отмечает, что "использование автомобиля скорой помощи в преступных целях является особенно ужасным, циничным и подлым".

"Казахстан заявляет, что народ Афганистана вынес достаточно насилия, и вновь призывает международное сообщество оказывать поддержку этой стране через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии", - говорится в заявлении.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заключается в документе.

Напомним, 27 января в Кабуле вблизи правительственного квартала прогремел взрыв. Погибли 40, пострадали 140 человек. Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан", пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.

"Информации о казахстанцах среди пострадавших пока не поступало", - сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Это уже второй теракт в афганской столице за последнюю неделю. 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel. Погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя также взяло движение "Талибан".

В результате атаки боевиков на гостиницу погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения. В МИД РК уточнили, что он находился в Афганистане с октября - ноября 2017 года с деловой целью. Погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в эту страну по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.

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