08.08.2024, 10:07 12206
Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии
Запланированы двусторонние переговоры президента РК Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
9 августа в Астане состоится первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония".
На 10 августа запланированы двусторонние переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды.
Напомним, вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Казахстан.
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08.08.2024, 12:32 10356
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили развитие многостороннего сотрудничества двух стран Дополнено
Лидеры стран подпишут документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества двух государств
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе, сообщает Акорда.
В последние годы атмосфера взаимоотношений между нашими странами кардинально изменилась в лучшую сторону. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. Данный визит имеет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств", - сказал президент Казахстана.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан.
Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень", - отметил президент Узбекистана.
В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня.
Президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекских отношений по всем направлениям.
Дополнено 08.08.2024, 15.27
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали ряд важные документов, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, были подписаны следующие документы:
- совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Республики Узбекистан;
- решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;
- решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении положения о совете министров иностранных дел.
Кроме того, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;
- протокол о внесении изменений и дополнений в протокол к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;
- протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;
- план мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан на 2024-2025 годы;
- соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан;
- протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан;
- соглашение между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения;
- протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан в области конкурентной политики;
- меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;
- соглашение о взаимопонимании между фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан;
- план практических действий по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом города Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
07.08.2024, 18:49 21661
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан с государственным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
5 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
05.08.2024, 15:02 49116
Токаев и Мирзиёева обсудили вопросы продвижения многопланового партнерства между Казахстаном и Узбекистаном
Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов
Фото: Акорда
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, сообщает Акорда.
Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.
Также президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.
Напомним, на Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии.
02.08.2024, 20:52 88711
Визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы
Фото: Акорда
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Астаны президента Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба Акорды.
Официальный визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы.
Напомним, президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан 1 августа.
2 августа Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с Дени Сассу-Нгессо. Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.
В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан был подписан ряд документов.
02.08.2024, 15:02 92231
Визит президента Конго имеет историческое значение - Токаев
Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает
Фото: Акорда
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что визит президента Конго Дени Сассу-Нгессо в РК имеет историческое значение, сообщает Акорда.
Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям Казахстана и Конго. Он также будет способствовать укреплению сотрудничества между Центральной Азией и Африкой. Убежден, мы будем поддерживать друг друга и вместе добьемся успеха", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает и развитие сотрудничества с этими странами является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана.
Сегодня состоялись переговоры по вопросам сельского хозяйства, производства, транспорта, логистики и энергетического сектора. Темой обсуждения также стали развитие новых технологий, совместное освоение полезных ископаемых и инвестиции. В ходе встречи я отдельно отметил достижения Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и аэрокосмической отрасли. Мы договорились поручить правительствам двух стран принять конкретные меры по увеличению объема взаимной торговли", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, Казахстан обладает большим потенциалом для экспорта зерновых культур в Конго.
Как вы знаете, наши страны обладают богатыми природными ресурсами. Существуют возможности для сотрудничества в области разведки и разработки месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов. Я подчеркнул готовность казахстанских предпринимателей к освоению горнодобывающей промышленности Конго", - проинформировал глава государства.
Как подчеркнул лидер РК, в ходе переговоров были всесторонне обсуждены возможности наращивания двусторонних контактов в транспортно-логистической сфере.
Касым-Жомарт Токаев считает важным наладить культурно-гуманитарные связи между Астаной и Браззавилем. Он сообщил, что предложил конголезской молодежи обучение в вузах Казахстана. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что наши страны установили тесные отношения на международном и региональном уровнях и имеют общие позиции по многим актуальным вопросам.
Также в рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;
- меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;
- меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;
- меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;
- соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;
- меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
- меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
- меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.
Ранее президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран.
02.08.2024, 12:22 94641
Президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран Дополнено
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает Акорда.
Поприветствовав президента Конго, Токаев отметил, что его визит в Астану является историческим.
Мы рады видеть вас в Казахстане. Убежден, ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.
Президент Республики Конго поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.
Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", - подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.
В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Дополнено 02.08.2024, 13.40
Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на географическую удаленность, обе страны заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. В частности, он призвал к активизации сотрудничества в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере.
"Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго", - отметил президент.
В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;
2. Меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;
4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;
5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;
6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;
7. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;
8. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
9. Меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования Земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
10. Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.
01.08.2024, 19:36 102751
В Астану прибыл президент Конго
В аэропорту его встречал Серик Жумангарин
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан, сообщает пресс-служба Службы госохраны президента РК.
В аэропорту его встречал заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.
Напомним, 10 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли. Приветствуя Франсуазу Жоли, президент отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.
24.07.2024, 13:40 222796
Токаев и Мирзиёев утвердили график рабочих встреч
Также президент Казахстана поздравил своего узбекского коллегу с днем рождения
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.
В ходе беседы Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад лидера Узбекистана в укрепление казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
Собеседники отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне.
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