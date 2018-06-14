Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - Казахстан высоко оценил стремление КНДР к денуклеаризации, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РК по итогам саммита 12 июня 2018 года в Сингапуре, передает Kazakhstan Today.

"Республика Казахстан приветствует состоявшуюся 12 июня 2018 года в Сингапуре встречу между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и председателем Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чем Ыном и высоко оценивает усилия двух государств по налаживанию двусторонних отношений", - говорится в документе.

М?Д Казахстана расценивает данный саммит как важное историческое событие, которое поспособствует укреплению доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, а также создаст условия для нормализации отношений КНДР с международным сообществом.

Как непостоянный член Совета безопасности ООН и страна, выступающая за построение мира, свободного от ядерного оружия, Казахстан поддерживает усилия заинтересованных государств по продолжению переговорного процесса и надеется на выработку конкретных взаимоприемлемых и взаимовыгодных условий ядерного разоружения Северной Кореи в целях обеспечения мира и стабильности в регионе.

"В этом контексте Астана высоко оценивает стремление Пхеньяна к денуклеаризации и призывает последовать примеру Казахстана, который добровольно отказался от четвертого в мире ядерного потенциала и закрыл один из крупнейших в мире ядерных испытательных полигонов, а также вносит значительный вклад в укрепление глобального режима нераспространения, в том числе посредством активной работы в рамках ДНЯО и ДВЗЯ?", - подчеркнули в ведомстве.

Казахстан, будучи уверенным в безальтернативности мирного урегулирования северокорейского кризиса, призывает все заинтересованные стороны поддержать переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторического саммита в Сингапуре подписали декларацию. В декларации обозначены четыре основных пункта: США и КНДР принимают обязательства установить отношения между странами в соответствии с желанием народов этих государств добиться мира и процветания. США и КНДР совместно приложат усилия для того, чтобы установить на территории Корейского полуострова устойчивое и продолжительное состояние мира. КНДР подтверждает приверженность Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года и полному освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия. США и КНДР принимают обязательства по возвращению останков военнопленных и пропавших без вести, включая возвращение уже идентифицированных останков, сообщило "Би-би-си".

Также Соединенные Штаты в ответ на согласие Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы обещают гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну.

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