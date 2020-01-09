Казахстан возглавил глобальную Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Нью-Йорк. 7 января. Kazakhstan Today - Казахстан принял председательство в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), на период 2020-2021 годов, передает Kazakhstan Today.

Церемония передачи председательства прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием послов и экспертов государств-членов группы при ООН и Высокого представителя ООН по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств Фекитамоелоа Утоикаману, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Как уточнили в ведомстве, в Группу РСНВМ входит 32 государства, в том числе 16 стран представляют африканский континент, 10 - Азию, включая все пять стран Центральной Азии и Афганистан, 4 - Европу и 2 - Южную Америку. Казахстан, являясь крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю, расположен также на самом дальнем расстоянии от мирового океана (около 3750 километров).

В МИДе отметили, что в ходе председательства Казахстан намерен активно содействовать реализации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2014-2024 годы) и Целей устойчивого развития ООН через усиленное и скоординированное сотрудничество стран группы со странами транзита, агентствами ООН и другими заинтересованными сторонами на региональной основе.

На посту председателя Казахстан приложит все усилия для активизации сотрудничества между нашей Группой и всеми заинтересованными сторонами, включая учреждения ООН, международные финансовые институты, частный сектор и научные круги", - заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Он также поблагодарил постоянного представителя Парагвая при ООН Хулио Сесара Арриолу, возглавлявшего группу в предыдущие два года, за значительную работу на данном посту.

Отсутствие территориального доступа к морю, удаленность и изоляция от мировых рынков и высокие транзитные расходы создают серьезные препятствия для общего социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю. Их морская торговля полностью зависит от транзита через другие страны. Дополнительные пересечения границы и большое расстояние от глобальных рынков существенно увеличивают расходы на транспортные услуги. В числе других основных вызовов, стоящих перед РСНВМ, находятся слабое инфраструктурное развитие, малые экономические рынки, уязвимость перед климатическими изменениями, недостаточный доступ к информационно-коммуникационным технологиям и другие, заключили в пресс-службе.

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