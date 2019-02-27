Казахстан возглавил Группу друзей ООН по реинтеграции вовлеченных в вооруженные конфликты детей

Нью-Йорк. 25 февраля. Kazakhstan Today - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под председательством Казахстана, Мальты и Франции состоялась первая встреча Группы друзей ООН по реинтеграции детей, вовлеченных в вооруженные конфликты, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан поддерживает все международные инициативы, направленные на обеспечение безопасности и благополучия детей – нашего самого ценного достояния – особенно, пострадавших в результате конфликтов", - отметил в своем выступлении постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров.

Он добавил, что новый подход к реинтеграции детей будет не только способствовать их успешному возвращению к нормальной жизни, но и предоставит возможность детям служить своим обществам в качестве "посланников позитивных изменений".

Группа друзей ООН по реинтеграции детей, которую возглавил Казахстан совместно с Мальтой и Францией, является частью Глобальной коалиции по реинтеграции, созданной в ООН в сентябре 2018 года. Конечной целью коалиции является разработка новых, более эффективных подходов к возвращению к нормальной жизни детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, в том числе бывших детей-солдат, рекрутированных террористическими организациями", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Для решения этой задачи коалиция привлекла к работе видных ученых и экспертов со всего мира для проведения исследований по этой проблеме. Одновременно осуществляется обмен информацией и опытом между государствами-членами и структурами ООН.

Итоги работы коалиции будут представлены мировому сообществу на мероприятии высокого уровня в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

Казахстан придает большое значение продвижению мер, направленных на облегчение положения детей, оказавшихся в ситуации конфликта, их реинтеграции и реабилитации, а также обеспечению доступа к образованию и здравоохранению. Во время работы в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годах наша страна активно участвовала в деятельности СБ ООН и его вспомогательных органов в этой сфере. Казахстан также выделяет средства на реализацию совместных с ЮНИСЕФ проектов по реинтеграции и реабилитации детей в Афганистане.

Следующее заседание группы друзей под председательством Казахстана состоится в апреле 2019 года и будет посвящено совершенствованию эффективности механизмов финансирования проектов по реинтеграции детей.

Во встрече приняли участие представители около 40 стран-членов ООН, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирного банка и различных неправительственных организаций, в том числе американский актер, обладатель премии "Оскар" Форест Уитакер, который возглавляет НПО, занимающуюся проблемами реинтеграции детей в Уганде и Южном Судане.

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