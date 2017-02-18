Казахстан заявил о приверженности формуле двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - 16 февраля 2017 года делегация Казахстана приняла участие в очередном заседании Совета безопасности ООН, проведенном в соответствии с пунктом повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины". Обсуждение было посвящено ситуации, складывающейся вокруг израильских поселений на палестинских территориях, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи Совбеза был заслушан брифинг Спецкоординатора ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николая Младенова, который осудил запуск террористической группировки ДАЕШ с территории Синая самодельных ракет в сторону Израиля, а также иные акты насилия против мирных граждан. Спецкоординатор призвал израильскую сторону прекратить поселенческую политику на палестинских территориях, а палестинскую сторону - пресекать практику подстрекательства к насилию, передает Kazakhstan Today.
По информации ведомства, все участники совещания выразили приверженность мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и формуле мирно сосуществующих двух соседних государств.
"В выступлении казахстанской делегации была выражена приверженность Казахстана принципу двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта и указано на необходимость исполнения положений резолюции СБ ООН 2334 в отношении заморозки строительства на палестинских территориях. Наряду с этим, казахстанская делегация осудила террористическую атаку, совершенную в городе Петах Тиква 9 февраля 2017 года", - говорится в сообщении.
В адрес обеих сторон также прозвучал призыв избегать односторонних действий, способных отдалить достижение скорого и справедливого разрешения конфликта, резюмировали в МИД РК.
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