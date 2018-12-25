Казахстан завершает двухлетнюю деятельность в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сегодня на брифинге подвел итоги двухлетней деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН, передает корреспондент агентства.

"Наше членство осуществлялось согласно семи приоритетам, изложенным в Политическом обращении президента Нурсултана Назарбаева к Совету безопасности ООН под названием "Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира". Эти приоритеты включают в себя такие актуальные вопросы современности, как нераспространение оружия массового уничтожения, урегулирование международных конфликтов, укрепление безопасности в Центральной Азии и Афганистане, борьба с международным терроризмом, достижение мира и безопасности на Африканском континенте, достижение целей устойчивого развития и реформирование ООН", - напомнил Смадияров.

Он отметил, что центральным мероприятием в рамках председательства РК в СБ ООН стал тематический брифинг на тему: "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия", состоявшийся 18 января 2018 под председательством президента Нурсултана Назарбаева. По итогам заседания было принято заявление председателя Совета безопасности ООН, в который были впервые включены вопросы, направленные на реализацию ряда внешнеполитических инициатив главы государства.

"В период с 12 по 15 января по инициативе Казахстана впервые за последние семь лет был организован визит делегации Совета безопасности ООН в Кабул, в ходе которой было проведено 15 встреч с более чем 120 представителями всех слоев афганского общества. 28 сентября в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, инициированный президентом Нурсултаном Назарбаевым, который направлен на учреждение глобальной контртеррористической коалиции государств под эгидой ООН. На сегодня количество присоединившихся к Кодексу стран составило 76", - сказал представитель МИДа.

Также, по его словам, одним из ярких наследий членства РК в Совете безопасности ООН стало то, что впервые в истории Вооруженных сил Казахстана миротворческий контингент из нашей страны в составе 120 человек был направлен в миротворческую миссию ООН в ряды Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

"Мы рассматриваем наше членство в Совете безопасности ООН прежде всего как огромную ответственность перед мировым сообществом. Наша страна проводила полностью независимую политику по всем вопросам повестки дня и стремилась внести конструктивный вклад в работу Совета согласно основным приоритетам нашей деятельности в рамках Совета безопасности ООН", - заключил Смадияров.

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