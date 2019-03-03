Казахстанский дипломат Мусинов вступит в должность заместителя генсека ОИС по науке и технологиям

Абу-Даби. 2 марта. Kazakhstan Today - Делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым принимает участие в 46-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая проходит в Абу-Даби, передает Kazakhstan Today.

Накануне форума глава МИД РК провел переговоры с генеральным секретарем ОИС Юсефом аль-Осеймином, на которой стороны сверили позиции по наиболее актуальным вопросам политической и экономической жизни в исламском мире. Большое внимание было уделено вопросам реализации инициатив президента РК Нурсултана Назарбаева, направленных на сохранение глобальной стабильности, активизацию экономических и гуманитарных связей, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

По информации ведомства, генсек ОИС высоко оценил роль Казахстана и его лидера в поддержке деятельности Организации, укреплении атмосферы доверия и взаимодействия между государствами-членами.

Особое место в деятельности ОИС занимает вопрос реализации инициативы об Исламском примирении, выдвинутой президентами Казахстана и Турции в 2016 году. Данная концепция предусматривает создание широкой и гибкой платформы для урегулирования различных разногласий между странами ОИС, в чем особо нуждается сегодня исламский мир. В этой связи, стороны согласовали пакет конкретных мер по совместной работе в этом направлении", - отметили в МИДе.

Также сообщается, что в 2019 году Астана примет вторую сессию Генассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности. Инициатором создания этой организации стал Назарбаев. За короткий срок в это объединение вступили 32 государства, которые считают, что Казахстан может стать продовольственным хабом и центром планирования агропромышленной политики для стран ОИС.

В 2017 году Астана инициировала и провела Первый саммит ОИС по науке и технологиям, где была принята "Программа ОИС по развитию науки, технологий и инноваций до 2026 года". Кроме того, по предложению Казахстана ведется работа по созданию диалоговой площадки из 15 ведущих мусульманских стран в сфере науки и технологий. В рамках СМИД состоится официальное вступление казахстанского дипломата Аскара Мусинова в должность заместителя генерального секретаря ОИС по науке и технологиям.

Также, по информации пресс-службы, важным пунктом переговоров с генсеком ОИС стала тема реформирования Организации. Министр Атамкулов отметил, что ОИС, несомненно, нуждается в преобразовании для соответствия требованиям динамично меняющегося мира. Повышение эффективности ОИС, которая является второй крупной после ООН международной организацией, будет служить интересам как государств-членов, так и всего международного сообщества.

Глава МИДа пригласил генерального секретаря ОИС Ю. аль-Осеймина на XII Астанинский экономический форум, который пройдет 16-17 мая текущего года. Была выражена надежда на то, что в работе Форума примут участие также крупные инвесторы из стран ОИС.

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