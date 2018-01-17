Казахстанское председательство организовало визит членов Совбеза ООН в Афганистан

Кабул - Нью-Йорк. 16 января. Kazakhstan Today - Казахстанское председательство организовало визит членов Совета Безопасности ООН в Афганистан, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе МИД РК, состоявшаяся 13-15 января поездка стала первой для членов Совбеза с 2010 года и предоставила им возможность самостоятельно оценить эффективность усилий правительства Афганистана и поддержки международного сообщества для установления устойчивого мира и стабильности в этой стране.

"Визит был организован в преддверии планируемых на 19 января министерских дебатов СБ ООН на тему "Построение регионального партнёрства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Наряду с членами Совета ожидается участие в данном мероприятии, инициированном казахстанским председательством, глав внешнеполитических ведомств Афганистана и центрально-азиатских государств", - сообщили в МИДе.

Как отмечено в информационном сообщении ООН по итогам визита, "Казахстан, как первая страна Центральной Азии, избранная в Совет безопасности, стремится к укреплению сотрудничества между соседями, что имеет решающее значение для содействия стабильности и процветанию внутри и вокруг Афганистана, в то время как региональные инициативы в поддержку экономического развития в Афганистане могут максимизировать взаимную выгоду и общую безопасность".

В ведомстве отметили рекордно высокий уровень делегации, состоявшей из всех 15 членов Совбеза, включая 11 постоянных представителей стран в ООН, что свидетельствует о большом интересе мирового сообщества к стабильности в нашем регионе.

В рамках чрезвычайно насыщенной и интенсивной программы визита делегация Совбеза провела встречи с президентом Ашрафом Гани, главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, советником по национальной безопасности Мохаммад Ханифом Атмаром, председателем Высшего совета мира Мохаммадом Каримом Халили, министрами иностранных дел, внутренних дел, финансов, сельского хозяйства, экономики, торговли, депутатами парламента, Центризбиркомом, представителями политических партий и гражданского общества, включая неправительственные организации, специализирующиеся на правах женщин, руководством Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и Миссии НАТО "Решительная поддержка".

По итогам поездки делегация подчеркнула обеспокоенность Совбеза сохраняющимся в Афганистане высоким уровнем террористической угрозы со стороны таких структур, как "Талибан", "Аль-Каида" и "ДАИШ - Велаят Хорасан", отмечена тесная связь терроризма и организованной преступности. В этой связи отмечена важность дальнейшего укрепления международного и регионального сотрудничества для обеспечения безопасности в стране.

Как отмечено в сообщении ООН, по итогам встреч члены Совбеза и афганская сторона "подчеркнули необходимость принятия регионального и комплексного подхода в области безопасности и развития, который предлагает Казахстан в качестве пути устойчивого развития, прочного мира и стабильности в регионе. Обсуждения в Кабуле подчеркнули необходимость рассматривать Афганистан не как угрозу безопасности в регионе, а как важного партнера. Крайне важно интегрировать экономику Афганистана и соседних стран, в том числе государств Центральной Азии, посредством расширения взаимодействия и сотрудничества, в частности путем реализации региональных инфраструктурных, торговых, инвестиционных, транзитных и транспортных проектов".

В этой связи Совбез подчеркнул тесную взаимосвязь между миром, безопасностью и развитием в стране и в регионе. Напомним, акцент на этом является одним из приоритетов Политического обращения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к СБ ООН от 10 января 2017 года "Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира".

По оценке делегации, укрепление безопасности в Афганистане откроет дорогу для реализации важных региональных экономических проектов, включая проекты по развитию инфраструктуры, поставкам электроэнергии, расширению торговли и транзитных услуг. Совбез приветствовал тенденцию роста товарооборота между Афганистаном и его соседями, особенно странами Центральной Азии. В свою очередь, власти в Кабуле работают над созданием условий для реализации транзитных проектов трубопровода "ТАПИ", сети ЛЭП CASA-1000, железной дороги из Центральной Азии и Китая в Иран и Южную Азию, с выходом на порты Гвадар и Чабахар, что откроет центральноазиатским товарам кратчайший путь к Индийскому океану, а также создаст возможности для обратного транзита товаров, в том числе через Казахстан.

По информации МИД РК, в целом, в ходе визита члены СБ ООН и афганская сторона "призвали к улучшению сотрудничества и координации в регионе, подчеркнув необходимость того, чтобы международное сообщество, особенно соседние страны, поддерживало и сотрудничало с Афганистаном, особенно в борьбе с терроризмом".

"Визит Совбеза в Афганистан отражает ещё один приоритет политического обращения главы государства к СБ ООН - содействие миру в Афганистане и формирование региональной зоны мира в Центральной Азии. На встречах в Кабуле также неоднократно отмечалась помощь Астаны в восстановлении условий для мирной жизни в этой многострадальной стране", - отметили в ведомстве.

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