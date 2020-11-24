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Комитет МФЦА подписал меморандум о трансграничном сотрудничестве в области правоприменения

23.11.2020 9991
Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Комитет Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (АФСА) стал подписантом Расширенного многостороннего меморандума Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) о взаимопонимании в отношении консультаций и сотрудничества и обмена информацией (EMMoU), передает Kazakhstan Today.
 

Решение по данному вопросу было принято в рамках Ежегодного собрания IOSCO, проходившего виртуально с 9 по 18 ноября текущего года. В частности, АФСА подписал приложение А2 (полномочия ACF), которое позволяет АФСА осуществлять трансграничное сотрудничество в области заморозки активов для защиты потребителей, получение принудительных показаний и обмена аудиторскими документами", - сообщает пресс-служба МФЦА.

 
EMMoU является мировым ориентиром международного сотрудничества в обеспечении соблюдения законов и правил о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, который дополняет Многосторонний меморандум о взаимопонимании (MMoU). Первый MMoU, принятый в 2002 году, создал глобальную основу для международного трансграничного сотрудничества и обмена информацией по ценным бумагам между регулирующими органами. Однако, принимая во внимание, что процессы функционирования рынков капитала усложняются и последние технологические достижения, в 2016 году IOSCO приняла Расширенный многосторонний меморандум о взаимопонимании. Подписанты EMMoU соглашаются предоставлять друг другу новые формы помощи в трансграничном правоприментельном сотрудничестве, такие как замораживание активов для защиты потребителей, получение принудительных показаний, обмен аудиторскими документами и так далее.
 

АФСА стал первым регулятором в регионе Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, который стал подписантом EMMoU. АФСА намерен продолжить дальнейшую работу по применению передовых мировых практик, способствовать более широкому международному сотрудничеству и поддержке органов регулирования ценных бумаг", - проинформировали в пресс-службе.

 

Для нас важно подписать Расширенный MMoU IOSCO, потому что мы привержены и открыты для трансграничного сотрудничества в области правоприменения. Рынки капитала работают в глобализированной и взаимосвязанной среде, и мы убеждены, что благодаря международному сотрудничеству и обеспечению соблюдения законов о ценных бумагах мы можем поддерживать надлежащее функционирование рынков и защитить потребителей финансовых услуг", - прокомментировал генеральный директор АФСА Мухтар Бубеев.

 
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (АФСА) является независимым регулятором МФЦА, созданном в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана" в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре "Астана". Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. 
 
Напомним, Международный финансовый центр "Астана" создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации "100 шагов по реализации пяти институциональных реформ". 
 

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