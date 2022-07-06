Компартия Китая готова укреплять межпартийный диалог с Казахстаном

Фото: МИД РК
ПЕКИН. 5 ИЮЛЯ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с руководителем отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цзяньчао, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в сентябре 2019 года и феврале 2022 года между президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином", - сообщает пресс-служба МИД РК.
Нурышев поздравил Лю Цзяньчао со 101-й годовщиной образования Коммунистической партии Китая, отметив важную роль связей между партиями КПК и Казахстана в вопросах укрепления двусторонних политических отношений и отношений вечного всестороннего стратегического партнерства двух стран в целом.
Посол Казахстана также проинформировал собеседника о состоявшемся 5 июня 2022 года общенациональном референдуме по внесению изменений в Конституцию РК.