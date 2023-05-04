03.05.2023, 12:06 6121
Кошанов обсудил с послом России пути укрепления межпарламентского взаимодействия двух стран
Стороны выразили удовлетворение уровнем и содержательным наполнением российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей
Фото: Parlam.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина, сообщает пресс-служба мажилиса.
Российский дипломат вручил поздравительное послание председателя государственной думы Вячеслава Володина, адресованное Ерлану Кошанову по случаю его повторного избрания на пост председателя мажилиса.
Стороны обсудили пути укрепления межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентского союза и других многосторонних форумов.
Участники выразили удовлетворение уровнем и содержательным наполнением российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей.
Ерлан Кошанов сообщил о планах по формированию нового состава группы межпарламентского сотрудничества с Россией в мажилисе.
"Уверен, что казахстанско-российское взаимодействие будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, добрососедства и дружбы между нашими странами и братскими народами, - сказал спикер мажилиса.
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03.05.2023, 14:54 5036
Страны СНГ будут совместно противостоять коррупции
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Страны СНГ намерены ратифицировать соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции.
Соответствующий проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 мая 2023 года.
В пояснительной записке к документу указывается, что вступление в силу соглашения обеспечит функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов.
Основными задачами сотрудничества являются:
- выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;
- совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
- объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
- обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
- укрепление международного авторитета Сторон в сфере противодействия коррупции;
- взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
Сотрудничество включает следующие основные направления и формы:
- оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
- проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
- обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
- оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
- создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
- разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
- обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
- обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
- научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
- проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
- проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.
Напомним, в прошлом году в связи с введением чрезвычайного положения в январе президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле 2022 года была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
В апреле Генеральная прокуратура РК и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов.
На днях вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала, почему затягивается разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов.
02.05.2023, 18:19 10416
Токаев передал приглашению Макрону посетить Казахстан
Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики
Фото: Акорда
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра - делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахско-французской межправительственной комиссии Оливье Бешта, сообщает Акорда.
Приветствуя дипломата, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-французских отношений и высказал уверенность в том, что его первый визит в нашу страну придаст новый импульс стратегическому партнерству во всех сферах.
Вы прибыли со специальным посланием от президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция - наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества", - заявил Токаев.
В время встречи собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.
В свою очередь Оливье Бешт поблагодарил президента за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.
Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство", - сказал министр-делегат.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
28.04.2023, 21:04 24136
Глава МИД РК принял посла Китая
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества
Фото: МИД РК
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял посла Китайской Народной Республики Чжан Сяо, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Выразили готовность активизировать контакты на высшем и высоком уровнях, а также приложить усилия для реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Стороны обсудили ход подготовки к первому саммиту "Центральная Азия - Китай", запланированному в мае в городе Сиане.
26 апреля заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-м совещании министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.
28.04.2023, 10:03 27711
Министры обороны Казахстана и Китая провели переговоры в Индии
Фото: Минобороны РК
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Нью-Дели. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В индийском Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Руководитель Минобороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая.
Напомним, в столицу Индии Нью-Дели министр обороны Казахстана прибыл для участия в очередном совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
В совещании также принимает участие Ли Шанфу.
27.04.2023, 08:45 35631
Премьер-министр Казахстана и президент Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Фото: primeminister.kz
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Тегеран. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Тегеране состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова и президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи Алихан Смаилов передал приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что вопрос развития казахстанско-иранских отношений продолжает занимать особое место в повестке дня нашей страны.
В настоящее время правительствами двух стран ведется активная работа по практической реализации поставленных на высшем уровне задач. Уверен, что этот год будет отмечен новыми высокими результатами нашего сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сказал премьер-министр.
В частности, в текущем году в Тегеране планируется первое заседание казахстанско-иранской рабочей группы по сельскому хозяйству, которая даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами в сфере АПК. Кроме того, для усиления работы в торговом направлении принято решение о назначении специального торгового представителя Казахстана в Иране.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив в культурно-гуманитарном направлении.
Напомним, премьер-министр вчера прибыл с официальным визитом в Иран. Отметим, что с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.
26.04.2023, 21:03 40126
Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая провели переговоры
Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - КНР" и других многосторонних механизмов
Фото: МИД РК
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Пекин. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-м совещании министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Нуртлеу подчеркнул, что развитие отношений всестороннего стратегического партнерства с Китаем представляет собой один из неизменных важных приоритетов во внешней политике Казахстана. Отметил необходимость принятия совместных усилий для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в целях дальнейшего расширения многогранного сотрудничества между двумя странами, в особенности в сфере торговли и инвестиций.
Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - КНР" и других многосторонних механизмов.
В тот же день глава МИД Мурат Нуртлеу встретился с секретарем парткома провинции Шэньси Чжао Идэ. Этот регион является одним из основных транспортно-логистических хабов КНР. На переговорах обсуждены вопросы развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения эффективных грузоперевозок по трансконтинентальному маршруту Китай - Европа - Китай, а также налаживания межрегионального взаимодействия.
Сторонами с удовлетворением отмечено открытие прямого авиасообщения по маршруту Сиань - Астана - Сиань, что, несомненно, положительно скажется на расширении обменов между гражданами и бизнесменами двух стран.
25.04.2023, 11:07 46286
Министр обороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Встреча глав минобороны стран ШОС пройдет 27-28 апреля
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Пекин. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Китая Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.
Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу по приглашению с 27 по 28 апреля примет участие во встрече министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в Индии", - приводит сообщение Минобороы КНР РИА Новости.
Отмечается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции и встретится с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, сотрудничеству в области обороны и безопасности и другим вопросам.
24.04.2023, 13:02 49276
Токаев обсудил экономическое сотрудничество с премьер-министром Чехии
Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом, сообщает Акорда.
Он высказал уверенность в том, что первый официальный визит Петра Фиалу в нашу страну будет способствовать укреплению двусторонних отношений.
Приветствую тот факт, что вы привезли сюда большую бизнес-делегацию. Состоится бизнес-форум, который, конечно, будет очень полезен в плане продвижения наших деловых контактов и сотрудничества", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава нашего государства передал теплые слова поздравления Петру Павлу по случаю его избрания на пост президента Чехии.
Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам.
Приветствуем инвестиции из Чешской Республики в различные секторы экономики, включая энергетику и машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, финансы, медицинскую промышленность и фармацевтику. Мы также рассчитываем на запуск прямого воздушного сообщения между столицами наших стран", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь Петр Фиала подтвердил приверженность Чехии дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной.
У Чешской Республики давние и дружественные отношения с Казахстаном, и мы рассчитываем на их продолжение. Надеюсь, что наша встреча даст новый импульс для более активных контактов. Для нас Казахстан является весьма важным партнером. Сотрудничество между Казахстаном и Чешской Республикой является одним из важнейших столпов отношений Европейского союза и Центральной Азии", - подчеркнул премьер.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
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