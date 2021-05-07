Лавров: От тех, кто определяет политику России по отношению к Казахстану, провокационных высказываний никогда не звучало и не прозвучит

Фото с сайта МИД РФ

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал провокационные высказывания о территориальной целостности Казахстана некоторых российских политиков. По его мнению, таким образом некоторые из них просто пытаются привлечь к себе внимание, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обострённо ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали", - может быть, из-за этого. Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей о том, как мы своё союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договорённости заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга", - заявил Лавров в интервью председателю правления Агентства "Хабар" Ерлану Бекхожину.

Он отметил, что страны развивают союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права.

Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев - это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики", - заключил министр иностранных дел России.

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