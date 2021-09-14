Мамин обсудил с главами крупных немецких компаний реализацию совместных проектов в РК

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Премьер-министра Аскар Мамин сегодня обсудил с представителями бизнеса ФРГ реализацию совместных проектов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства провел встречу с главами немецких компаний Svevind Energy GmbH, Linde AG, Redpath Deilmann Gmbh, Siemens Energy, Goldbeck Solar GmbH, Saria SE & Co. KG, Becker Mining Systems, а также Восточного комитета германской экономики. Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов в сферах возобновляемой энергетики, переработки газа, АПК, машиностроения, горно-металлургической промышленности и других", - сообщает пресс-служба премьер-министра.

Мамин отметил, что Германия выступает одним из крупнейших торговых партнеров и ключевых инвесторов Казахстана. С 2005 года объем прямых иностранных инвестиций ФРГ в экономику РК составил порядка $5,1 млрд. В первом квартале 2021 года данный показатель вырос на 72% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил $64,6 млн.

В первом полугодии 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Германией вырос на 26%, до $1,2 млрд. Свыше 950 предприятий с участием немецкого капитала действуют в Казахстане в сферах энергетики, АПК, машиностроения, строительном и логистическом секторах.

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