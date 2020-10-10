Масимов обсудил с главой ГКНБ Кыргызстана по телефону ситуацию в стране

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today – 8 октября состоялся телефонный разговор председателя КНБ РК Карима Масимова с заместителем секретаря Совета безопасности – и.о. председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Омурбеком Суваналиевым, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Кыргызстане.

«Выражена надежда на скорую нормализацию обстановки. Отмечена важность продолжения сотрудничества двух ведомств в рамках имеющихся договоренностей», - сообщили в КНБ РК.

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