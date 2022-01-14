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Матвиенко не видит причин переносить или отменять заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алматы в марте

13.01.2022, 18:24 3471
Матвиенко не видит причин переносить или отменять заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алматы в марте
Фото: Пресс-служба СФ
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко не видит оснований переносить намеченное на конец марта в Алматы заседание совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ либо отказываться от его проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ситуация в Казахстане стабилизируется, в том числе, благодаря помощи миротворческих сил", - отметила спикер верхней палаты 13 января на встрече с парламентскими журналистами в честь Дня российской печати, сообщает senatinform.ru

 

Действия президента Казахстана были актуальные, правильные, четкие, своевременные", - подчеркнула Матвиенко.

 
Она сообщила, что Россия продолжает подготовку к заседанию Совета МПА СНГ.

Более того, хотим пригласить наших зарубежных партнеров на это торжественное мероприятие. В Казахстане также заинтересованы в его проведении", - резюмировала председатель СФ.  

 

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Премьер-министра РК пригласили в Азербайджан

13.01.2022, 19:14 2881
Премьер-министра РК пригласили в Азербайджан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр Азербайджана поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра РК. Асадов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, сообщает пресс-служба главы правительства РК. 
 

Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказал Смаилов. 

 
Премьер-министр Азербайджана пригласил премьер-министра РК совершить визит в Азербайджан в удобное для него время. 
 
Азербайджан - важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 миллион долларов, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года. 
 
В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.
 

Генсек ОДКБ: до 23 января миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

13.01.2022, 09:42 6201
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - С сегодняшнего дня начинается вывод войск Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана. Миротворцы покинут страну до 23 января. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Силы ОДКБ развернуты двух городах - Алматы и Нур-Султане. Сегодня Станислав Зась прибудет в Алматы. Он проведет встречу с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковником Андреем Сердюковым, побывает на командном пункте и в точках развертывания, сообщает телеканал "Хабар 24"
 

Мы приступили к завершающей фазе миротворческой операции. Буквально сегодня начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам. Завтра начинаем некоторые мероприятия по организованному выводу контингента из Казахстана. Завтра же проводим торжественные мероприятия и начинаем поэтапный вывод войск подразделений миротворческого контингента. Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение десяти дней - до 23 января. Это реальные сроки, это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал генсек ОДКБ в интервью телеканалу 12 января.


11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия ОДКБ в стране завершена, через два дня начнется вывод войск.

Напомним, первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более двух тысяч человек. 
 

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнования и сочувствия

12.01.2022, 20:56 9466
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - На имя президента РК Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнования и сочувствия от мировых лидеров и представителей международных структур в связи с трагическими событиями, повлекшими многочисленные жертвы и разрушения в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин пишет, что в ключевой для государства момент Касым-Жомарт Токаев предпринял решительные и энергичные меры, оперативно взяв ситуацию под контроль, сообщает пресс-служба Акорды.
 

В этом нашло отражение ваше мужество как политика и большая ответственность за страну и народ. Я высоко оцениваю это! Китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и угрожающих безопасности Казахстана, против любых сил, нарушающих мирную жизнь казахстанского народа, выступает против внешних сил, умышленно создающих хаос и провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане. Решительно против любых попыток подорвать казахстанско-китайскую дружбу и воспрепятствовать двустороннему сотрудничеству", - подчеркивается в телеграмме лидера Китая.

 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана свои глубокие соболезнования и передал искренние слова сочувствия всем родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая мир в нашей стране.
 

Хочу еще раз подтвердить нашу полную поддержку ваших решительных усилий по обеспечению мира и стабильности в братском Казахстане", - говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с глубокой тревогой и болью в сердце воспринял трагические события в Казахстане. От имени народа Кыргызстана и от себя лично он выразил соболезнования главе нашего государства и народу страны.
 

Исходя из многовековой исторической, духовной и культурной общности наших народов, основанной на незыблемых принципах дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Кыргызстан всегда будет поддерживать Республику Казахстан как доброго, надежного соседа и стратегического партнера", - отмечается в телеграмме лидера Кыргызстана.

 
Президент Беларуси Александр Лукашенко пишет, что организованная на нашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм.
 

Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - пишет лидер Беларуси.

 
Слова сочувствия и поддержки также выразили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос и другие.
 
Телеграммы продолжают поступать.
 

Смаилов и Жапаров договорились укреплять партнерские отношения

12.01.2022, 15:47 11066
Смаилов и Жапаров договорились укреплять партнерские отношения
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава кабмина Кыргызстана поздравил Смаилова с назначением, пожелал скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны, сообщает сайт главы правительства.
 

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой", - заявил в свою очередь Смаилов. 

 
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Премьер-министром РК был назначен Алихан Смаилов
 

Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане

12.01.2022, 11:43 12341
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами, генерал-полковник Андрей Сердюков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - уточняется в сообщении, пишет РИА Новости.

 
Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
 
Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".
 
Напомним: в начале года в Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия, сообщили в МИД РК. 

В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 

Токаев заявил о грядущих политических реформах

11.01.2022, 13:59 18496
Токаев заявил о грядущих политических реформах
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе заявил, что в своем очередном послании в сентябре представит новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как заявил глава государства, назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации.
 

В своем очередном послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами", - сказал президент РК. 

 
Как отметил Токаев, государство должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций, а также гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.
 
В свою очередь бизнес и граждане должны быть ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений, также сказал он.
 

В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований. Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия", - сообщил Токаев.

 
Он также напомнил, что в политической сфере уже сделано немало. 
 

Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более десяти законов. И в этом плане я благодарен депутатам мажилиса и сената за очень оперативную и качественную работу", - отметил глава государства.

 
В частности:
 
 - заработало новое законодательство "О митингах"
 
 - снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в парламент
 
 - расширено представительство женщин и молодежи в мажилисе и маслихатах
 
 - введен институт парламентской оппозиции
 
 - в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех"
 
 - впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов
 
 - серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека. В частности, были декриминализированы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса РК 
 
Кроме того, по словам президента, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу в Международном пакте о гражданских и политических правах.
 

Подписаны указы о дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека, направленных на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека, полностью отменена смертная казнь", - напомнил Токаев.

 

Основная миссия миротворцев ОДКБ завершена в Казахстане

11.01.2022, 11:33 20601
Основная миссия миротворцев ОДКБ завершена в Казахстане
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Основная миссия миротворцев ОДКБ завершена в Казахстане, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней", - заявил Токаев.

 
Он сообщил, что "в целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная".
 

Необходимо успешно завершить антитеррористическую операцию, полностью восстановить правопорядок, чтобы наши граждане могли свободно ходить по улицам городов, поселков и аулов, работать и учиться, не опасаться за своих детей и близких", - отметил президент РК. 


Глава государства подчеркнул, что "следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан". 

Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии", - сказал Токаев.


 

Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра

11.01.2022, 11:18 20576
Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра. Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, Алихан Смаилов 5 января был назначен исполняющим обязанности премьер-министра. 
 
Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы. 

В 1994 года окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления. 

В 1993-1999 годы работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК. 

В 1999-2003 годы - председатель Агентства РК по статистике 

В 2003-2006 годы - вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" 

В 2006-2009 годы - вице-министр финансов РК, президент НХ "КазАгро" 

В 2009-2014 годы - председатель Агентства РК по статистике 

В 2014-2015 годы - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК 

В 2015-2018 годы - помощник президента РК 

С сентября 2018 по февраль 2019 года - министр финансов. 25 февраля 2019 года указом президента РК назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.
 

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