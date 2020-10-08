Мажилис одобрил поправки по вопросам поддержки использования ВИЭ

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили законодательные поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики, передает Kazakhstan Today.

Актуальность данного законопроекта предопределена тем, что неравномерное потребление электроэнергии, обусловленное повышением в вечернее время и понижением в ночные часы, требует оперативной переменной работы электрических станций. Разработанным депутатами законопроектом предусматривается создание условий для строительства новых маневренных мощностей, что позволит регулировать дисбаланс в производстве и потреблении электроэнергии за счёт собственных возможностей", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Как пояснили разработчики, будет осуществиться аукционный механизм отбора проектов. Тем самым снизится зависимость электроэнергетической системы Казахстана от внешних источников.

Кроме того, предлагается установить сквозной тариф на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Согласно действующему закону "Об электроэнергетике", затраты на покупку электроэнергии от ВИЭ у расчётно-финансового центра включены в предельные тарифы на электрическую энергию традиционных станций.

С учетом ежегодного увеличения объёма электроэнергии от ВИЭ происходит постоянное снижение объема средств, направляемых энергопроизводящими организациями на собственное развитие. Это негативно сказывается на состоянии материально-технической базы, модернизации производственных мощностей и финансовом положении традиционных станций. В этой связи законопроектом предусматривается понятие "надбавка на поддержку использования возобновляемых источников энергии", - отметили в пресс-службе.

Законопроектом также создаются благоприятные условия для развития возобновляемой энергетики. Для этого, в частности, предлагается увеличить срок действия контракта на покупку электроэнергии от ВИЭ с 15 лет до 20 лет. Это позволит инвестору предложить более низкие тарифы на аукционных торгах относительно тарифов в рамках 15-летнего контракта, что отразится на снижении будущих затрат потребителей.

Предлагается также законодательно закрепить обязанность гидроэлектростанции продавать паводковую электрическую энергию расчетно-финансовому центру, который, в свою очередь, будет распределять данную недорогую паводковую электроэнергию между всеми потребителями страны.

В целях совершенствования отдельных норм законопроекта рабочей группой приняты нормы, касающиеся, в частности, механизма реализации проектов по строительству генерирующих установок с маневренным режимом генерации в Казахстане, освобождения энергопроизводящих организаций от оплаты услуг на передачу электрической энергии при поставке паводковой электрической энергии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства