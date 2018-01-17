Мажилис одобрил ратификационные законопроекты

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Мажилис одобрил ратификационные законопроекты17.01.2018
Политика  17:01

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты мажилиса одобрили ряд ратификационных законопроектов, передает Kazakhstan Today.

В частности, одобрены поправки в Конвенцию между Казахстаном и Азербайджаном об избежании двойного налогообложения.


"Документ направлен на развитие более тесных экономических связей между двумя государствами. Уточняются термины, а также приводятся в соответствие с действующим законодательством наименования казахстанских и азербайджанских налогов, на которые распространяется Конвенция", - пояснили в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, депутаты мажилиса одобрили и законопроект о ратификации Соглашения Казахстана с ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии.
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