Мажилис одобрил ратификационные законопроекты

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты мажилиса одобрили ряд ратификационных законопроектов, передает Kazakhstan Today.
В частности, одобрены поправки в Конвенцию между Казахстаном и Азербайджаном об избежании двойного налогообложения.
"Документ направлен на развитие более тесных экономических связей между двумя государствами. Уточняются термины, а также приводятся в соответствие с действующим законодательством наименования казахстанских и азербайджанских налогов, на которые распространяется Конвенция", - пояснили в пресс-службе мажилиса.
Кроме того, депутаты мажилиса одобрили и законопроект о ратификации Соглашения Казахстана с ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии.
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