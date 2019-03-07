Мажилис одобрил соглашение с Китаем о предоставлении Казахстану льготного кредита в размере 2 млрд юаней

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Мажилис одобрил рамочное Соглашение между Казахстаном и Китаем о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита, передает Kazakhstan Today.

Основной целью документа является дальнейшее развитие дружественных отношений и технико-экономического сотрудничества между двумя странами. Предусматривается предоставление Экспортно-импортным банком Китая льготного кредита в размере не более 2,062 млрд китайских юаней для реализации проекта по модернизации и техническому дооснащению казахстанских пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС.

Реализация проекта позволит создать условия для информационного обеспечения таможенного контроля на таможенной границе, а также благоприятно скажется на торговле между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба мажилиса.

В рамках займа КНР планируется провести модернизацию и техническое дооснащение девяти автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска. Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году", - сообщил первый вице-премьер - министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса.

По его словам, имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока.

Примером является сложившаяся ситуация на казахстанско-узбекской границе. Перед пунктами пропуска со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление от 70-ти до 300 автотранспортных средств (АТС) в сутки, перевозчики простаивают в очередях до трех суток. Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны", - резюмировал министр.

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