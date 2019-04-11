Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам ЖКХ

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе палата одобрила в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает Kazakhstan Today.

При рассмотрении предлагаемых новшеств председатель мажилиса Нурлан Нигматулин особое внимание уделил нормам, направленным на улучшение условий жизни казахстанцев. В частности, обсуждение получил вопрос эффективности управления домом, требования, предъявляемые к управляющим, а также стандарты обучения и порядок выдачи сертификата. Подчеркнув важность подготовки кадров, Нурлан Нигматулин отметил, что управляющий должен иметь соответствующее образование - экономиста, инженера, юриста или социального работника.

Давно пора понять, что управление многоквартирным домом - это не хобби, это работа, причем менеджерская работа", - сказал он.

По словам Нурлана Нигматулина, после принятия рассматриваемого законопроекта Казахстанскому центру модернизации и развития ЖКХ предстоит доказать свою состоятельность и востребованность в сфере ЖКХ, потому что главное его назначение - повышение квалификации управдомов новой генерации.

И тогда известная шутка о том, что у нас управдом - друг человека, станет реальностью, а то сейчас получается как в не менее известной песне - и не друг, и не враг, а так", - сказал Нурлан Нигматулин.

Депутаты акцентировали внимание на норме, предусматривающей обязанность собственников квартир ежемесячно вносить средства на капитальный ремонт. На сегодняшний день эта сумма в размере 51 тенге за квадратный метр жилья в месяц. Однако, как показывает практика, данная норма не работает. Как отметил председатель мажилиса, причины в зачислении этой суммы на общий счет КСК, который может обслуживать несколько домов, а также "подъемность" самого взноса для жителей. Депутатами внесена поправка по снижению данного взноса в четыре раза, что составляет 12 тенге за квадратный метр. С принятием законопроекта средства жителей на капитальный ремонт будут накапливаться на отдельных счетах по принципу "один счет - один дом - одно объединение собственников имущества". И расходоваться они будут исключительно по решению не менее двух третей от общего количества жильцов, проживающих в доме.

Теперь законопроект, согласно поправкам депутатов, обеспечивает как прозрачность в расходовании средств, так и снижение финансовой нагрузки на население, а также соответствующий контроль за расходованием средств, собираемых на капитальный ремонт", - сказал Нурлан Нигматулин.





Отдельное внимание уделено вопросам безопасности технического состояния лифтов в жилых домах, которые в последнее время становятся все более актуальными. Депутаты внесли поправки, предусматривающие, в частности, отнесение работ по монтажу и техническому обслуживанию лифтов к сфере промышленной безопасности на основе национальных стандартов. Кроме того, по мнению парламентариев, данную работу должны вести исключительно аттестованные юридические лица.

Депутаты также подняли вопрос относительно системы голосования при управлении многоквартирным жилым домом. Парламентарии не согласились с подходом "голосования квадратными метрами" и предложили иной - "одна квартира - один голос".

"Недопустимо, чтобы только владельцы больших площадей имели преимущество навязывать свою волю остальным собственникам квартир. Справедливый принцип - это принцип: "одна квартира - один голос". И так необходимо закрепить в законопроекте", - отметил спикер мажилиса.

Он напомнил, что на открытии текущей сессии Елбасы поставил конкретную задачу - выстроить понятную и эффективную систему управления в сфере жилищных отношений. Она напрямую затрагивает интересы каждого жителя, поэтому все нормы законопроекта всесторонне обсуждались на площадке мажилиса с экспертами, общественными объединениями и обслуживающими организациями.

Нигматулин отметил, что правительственный вариант законопроекта претерпел значительные изменения в ходе рассмотрения в стенах мажилиса - депутатами внесено 509 поправок, которые чётко регламентируют основные права и обязанности собственников квартир и нежилых помещений.

"Очень важно правительству разработать чёткий алгоритм действий по практической реализации законопроекта. Этот алгоритм должен предусматривать прежде всего системную разъяснительную работу, в доступной для каждого жителя форме. Всем нам, и правительству, и депутатскому корпусу, и акиматам нужно принять все необходимые меры, чтобы каждый житель, начиная от самого отдаленного населенного пункта, до городов республиканского значения, знал эти законодательные новеллы, улучшающие качество и условия его проживания в своих домах и квартирах", - сказал Нурлан Нигматулин.

Законопроект направлен также на определение порядка регистрации многоквартирных жилых домов как объектов кондоминиума и регулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума, определение компетенции местных исполнительных органов по обеспечению технического обследования существующих многоквартирных жилых домов, их регистрации и изготовлению идентификационных документов за счет средств местных бюджетов. Кроме того, уточнена компетенция жилищной инспекции местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба мажилиса.

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