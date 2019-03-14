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Мажилис одобрил законопроект о СЭЗ и поправки к нему

13.03.2019, 15:44 16201
Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Мажилис одобрил во втором чтении проект закона о специальных экономических и индустриальных зонах с сопутствующими поправками, передает Kazakhstan Today.
 
Документом, в частности, на законодательном уровне закрепляются особенности функционирования СЭЗ "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", информирует пресс-служба палаты. 
 

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