Мажилис одобрил законопроект о СЭЗ и поправки к нему

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Мажилис одобрил во втором чтении проект закона о специальных экономических и индустриальных зонах с сопутствующими поправками, передает Kazakhstan Today.
Документом, в частности, на законодательном уровне закрепляются особенности функционирования СЭЗ "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", информирует пресс-служба палаты.
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