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Мажилис одобрил законопроект по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии

11.03.2020, 13:44 9289
Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК одобрили законопроект "О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии", а также сопутствующие ему поправки в законы РК "О радиационной безопасности населения" и "Об использовании атомной энергии", передает Kazakhstan Today. 
 

Законопроект предусматривает регулирование общественных отношений, возникающих в процессе функционирования ядерных установок в Республике Казахстан, а именно, в области гражданско-правовой ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

 
Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года ратифицирована Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года.
 
Главная идея Венской конвенции заключается в том, что в случае возникновения ядерного инцидента, оператор установки обязан возместить причиненный ущерб. При этом, минимальный размер суммы по возмещению ядерного ущерба оператором определяет государство.
 
Сегодня в Казахстане на законодательном уровне не регламентированы условия применения положений Венской конвенции 1997 года, а именно: государством не определены ограничения ответственности оператора и не урегулированы вопросы финансового обеспечения и страхования.
 
Важно отметить, что действующее законодательство Казахстана основано на общей гражданско-правовой ответственности, которая является недостаточной и неадаптированной под специфические ядерные риски, отсутствует механизм возмещения убытков вследствие ядерного инцидента.
 
Поправки в действующее законодательство РК направлены на усиление гражданско-правовой ответственности операторов ядерных установок перед третьими лицами. В частности, законопроектом устанавливаются нормы для обеспечения финансовой защиты пострадавших от ущерба, возникающего в результате ядерного инцидента, а также для установления механизмов страхования гражданско-правовой ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба.
 
Депутаты приняли законопроект и выразили уверенность в том, что он будет способствовать усилению защиты граждан от ущерба, который может возникнуть в результате определенных видов деятельности мирного использования атомной энергии.
 

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