12.02.2025, 11:36 15076
Мажилис ратифицировал меморандум о миротворцах между Казахстаном и ООН
Фото: Минобороны РК
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК ратифицировал меморандум о взаимопонимании между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций об условиях предоставления ресурсов для участия в миссии UNDOF, передает корреспондент агентства.
Документом устанавливаются административные, логистические и финансовые условия направления национального контингента Казахстана в миротворческую миссию ООН на Голанских высотах.
Для успешного выполнения казахстанской стороной миссии в меморандуме определены численность и род войск, степень их готовности, а также необходимое оборудование и расходные материалы, относящиеся к самообеспечению. Наряду с этим отражены нормы, предусматривающие порядок возмещения расходов правительства РК со стороны ООН.
Предусматриваются правовые процедуры в отношении военнослужащих, входящих в состав миротворческих сил Казахстана, в случае проведения расследования по фактам совершенных правонарушений и дисциплинарных проступков. Военнослужащие и любой гражданский персонал, подчиняющиеся законодательству национального контингента Казахстана, подлежат исключительной юрисдикции правительства РК в отношении любых преступлений и правонарушений.
Напомним, в марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов.
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12.02.2025, 12:05 13731
Страны СНГ будут совместно выявлять коррупцию
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.
Соглашение подписано Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Его цель - повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции.
В рамках документа предусмотрены объединение сил стран-участниц СНГ для преодоления рисков дальнейшего роста количества коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение обмена информацией и развитие взаимодействия в сфере антикоррупционного просвещения.
Соглашением определены основные направления и формы по розыску и возврату доходов от коррупции, розыску, задержанию и выдаче лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме того, предусматривается проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий.
12.02.2025, 11:35 14436
Глава МИД Таджикистана прибыл с официальным визитом в Казахстан
Стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов казахско-таджикского сотрудничества
Фото: МИД РК
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов казахско-таджикского двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что в Астане проходят переговоры секретарей Совбезов Казахстана и России.
12.02.2025, 11:25 15766
В Астане проходят переговоры секретарей Совбезов Казахстана и России
Сергея Шойгу примет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане проходят переговоры секретарей Советов безопасности Казахстана и России Гизата Нурдаулетова и Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане", - проинформировали в пресс-службе.
Также ожидается, что Сергея Шойгу примет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, 11 февраля 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан с рабочим визитом.
11.02.2025, 10:20 25496
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Ирана
Фото: Акорда
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ирана Масуда Пезешкиана и народ Ирана с Днем Исламской революции. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В телеграмме подчеркивается, что Иран пользуется признанием как сильное и авторитетное государство Ближнего Востока и исламского мира.
Президент Казахстана с удовлетворением отметил высокую динамику двустороннего сотрудничества, укрепляющегося с каждым годом.
Глава нашего государства пожелал Масуду Пезешкиану успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу - процветания и благополучия.
05.02.2025, 10:45 92516
Казахстан и Узбекистан создадут центр промышленной кооперации
Фото: Акорда
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Документ был подписан 9 ноября 2023 года в городе Ташкенте, сообщили в мажилисе.
Центр будет функционировать в качестве комплекса промышленной кооперации, экономического и инвестиционного сотрудничества. В его задачи войдут создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий сторон в международную цепочку добавленной стоимости, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, создаваемых на территории центра, и другие.
Международный центр промышленной кооперации будет состоять из казахстанской и узбекской частей, каждая из которых будет занимать по 500 квадратных метров и находиться под юрисдикцией своего государства. Управление казахстанской частью вверено Министерству торговли и интеграции РК, узбекской - Министерству инвестиций, промышленности и торговли РУ.
Местом расположения объекта определили приграничные территории стран вблизи пунктов пропуска "Атамекен" (Казахстан) и "Гулистан" (Узбекистан). Через них будут осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, перемещаемых из одной части центра в другую. На территории центра хозяйствующие субъекты смогут осуществлять виды деятельности, направленные на развитие промышленной кооперации.
Ратификация соглашения поспособствует расширению сотрудничества между странами в области развития производства и предпринимательства, а также содействию в привлечении инвестиций и улучшении торгово-экономических отношений.
04.02.2025, 15:20 101096
Токаев и глава МИД Туркменистана обсудили реализацию договоренностей в энергетической и транспортной сферах
Президент отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.
Глава государства отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Туркменистан с началом Международного года мира и доверия, инициированного Ашхабадом, который совпал с 30-летней годовщиной позитивного нейтралитета страны.
Отметив важное значение миротворческих инициатив Туркменистана, президент Казахстана выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
В ходе встречи было отмечено, что между двумя странами активно поддерживается высокая динамика экономического взаимодействия, в конструктивном ключе продвигаются актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Рашид Мередов в свою очередь подчеркнул, что казахско-туркменское сотрудничество носит стратегический характер и имеет прочные и долгосрочные перспективы. В этом ключе туркменская делегация подтвердила приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.
Собеседники обсудили ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
01.02.2025, 18:30 142456
В МИД РФ заявили, что Берлин увиливает от признания геноцидом блокады Ленинграда
ФРГ последовательно и целенаправленно увиливает от признания исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления, совершенные нацистами в годы вoйны, были актами геноцида народов СССР
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Москва. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Германии целенаправленно увиливают от признания исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы войны, были не чем иным, как актами геноцида народов Советского Союза. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает ТАСС.
Власти ФРГ последовательно и целенаправленно увиливают от признания очевидного для всего мирового сообщества исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы вoйны, были не чем иным, как беспрецедентными по степени зверства актами геноцида народов Советского Союза. Официальный Берлин боится даже вслух произнести правду, и поэтому пытается из раза в раз укрыться за обтекаемыми формулировками о "страшных злодеяниях" и "страданиях". Мы все это уже слышали и читали неоднократно", - заявила дипломат.
Она заверила, что МИД Германии не удастся "просто замолчать вопрос о признании геноцида народов СССР".
Дипломат указала, что Берлин, комментируя вопросы о блокаде, постоянно ссылается на гуманитарный жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году были выделены 10 млн евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Это решение само по себе, казалось бы, не может вызывать нареканий, если только не вспоминать о том, на каком фоне оно было принято властями Германии", - отметила Захарова.
Напомним, 27 января исполнился 81 год снятия блокады Ленинграда.
31.01.2025, 17:57 152151
Премьер-министр Казахстана: ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли, сообщает пресс-служба главы правительства.
При этом способность эффективно адаптироваться к внешним условиям на национальном уровне, а также в рамках ЕАЭС становится ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности наших экономик", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, казахстанской стороной отмечен ряд приоритетных направлений для совместной работы в рамках Союза. Подчеркивается, что на сегодня правовая система ЕАЭС дает возможность странам-участницам экономического объединения вводить временные ветеринарные и фитосанитарные меры на ввоз определенной продукции.
Применение таких мер закрывает транзит через территорию установившего ограничения государства, тем самым запрещается доступ в страну назначения. Особо отмечена важность создания безбарьерной среды в торговых отношениях", - пояснили в пресс-службе.
Премьер-министр Казахстана также подчеркнул значимость формирования благоприятной бизнес-среды для обеспечения устойчивого экономического роста. На сегодня на территории Союза функционирует механизм оценки регулирующего и фактического воздействия. Помимо этого, предложено расширить применение механизма оценки фактического воздействия на международные договоры в рамках объединения для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.
Также акцентировано внимание на перспективах сотрудничества в туристической отрасли. Внесено предложение по усилению работы над созданием единого информационного ресурса о популярных маршрутах и достопримечательностях.
По итогам заседания участниками подписан ряд документов, нацеленных на укрепление экономического потенциала ЕАЭС, улучшение делового климата и реализацию совместных проектов.
Ранее сообщалось, что ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?