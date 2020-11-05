Мажилис в первом чтении одобрил законопроект об общественных советах

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента Республики Казахстан министр информации и общественного развития РК Аида Балаева представила основные положения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов", передает Kazakhstan Today.

В рамках исполнения поручения главы государства, обозначенного в послании народу Казахстана, разработаны соответствующие поправки в проект закона по созданию общественных советов в квазигосударственном секторе, их полномочий и количественного состава. Так, общественные советы, как форма диалога между государством и гражданским обществом, созданы в 2016 году в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов", - напомнили в пресс-службе МИОР РК.

Законопроект представляет ряд изменений, направленных на совершенствование деятельности института общественных советов. Для обеспечения максимальной независимости общественных советов законопроектом предлагается избрание руководителя рабочей группы по формированию совета из числа представителей гражданского общества.

Общественные советы сами будут формировать резервный лист из числа кандидатов и смогут проводить дополнительные конкурсы на избрание новых членов вместо выбывших", - отметила министр.

Данные нормы позволят повысить эффективность деятельности общественных советов, так как вопрос своевременного формирования составов советов является одним из проблемных вопросов, требующих своего решения.

Законопроектом предложен единый подход по установлению количественного состава на местном уровне и количественные параметры составов общественных советов на республиканском уровне.

Предлагается также нормативно закрепить порядок организации и проведения общественных слушаний, общественной экспертизы, общественного мониторинга, отчетов руководителей государственных органов.

Общественным советам предлагается предоставить возможность в случае необходимости привлекать независимых экспертов для проведения различных форм общественного контроля. Устанавливается механизм взаимодействия государства и общественных советов посредством определения уполномоченного органа в сфере общественных советов, в компетенцию которого войдет осуществление координации и методического обеспечения их деятельности. Предлагается определить уполномоченным органом в сфере общественных советов Министерство информации и общественного развития. Данный орган также будет наделен полномочиями по подготовке и внесению главе государства ежегодного Национального доклада о деятельности общественных советов", - сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Законопроектом предложено введение модели финансирования отдельных аспектов деятельности общественного совета, при этом члены общественных советов будут осуществлять свою деятельность на общественных началах, а организационное обеспечение деятельности советов будет финансироваться за счет соответствующего бюджета (республиканского и местного).

Депутаты мажилиса одобрили законопроект в первом чтении.

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