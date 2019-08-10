Медведев обозначил пять приоритетов развития ЕАЭС

Чолпон-Ата. 9 августа. Kazakhstan Today - Пять приоритетов Евразийского экономического союза обозначил председатель правительства России Дмитрий Медведев, передает Kazakhstan Today со ссылкой на iarex.ru

Наша общая задача - ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе, стимулировать экономическую активность, повысить уровень жизни граждан наших стран", - заявил Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в Кыргызстане.

Медведев напомнил, что рынок ЕАЭС - это более 180 миллионов потребителей. "Поэтому для общения между ними препятствий быть не должно. Здесь позиция у всех единая. Наверное, есть разница в подходах, как достичь этого состояния, но в целом мы, конечно, за то, чтобы формировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 млн квадратных километров. Это очень впечатляющая цифра, которую мы с вами не должны забывать".

За прошлый год ВВП увеличился на 2,5%, составляет сейчас свыше $420 млрд. Общий, подчёркиваю, совокупный продукт. На общем рынке есть широкий выбор качественных товаров, что важно - по конкурентоспособным ценам", - констатировал Медведев.

По его мнению, важно то, что страны ЕАЭС наращивают взаимную торговлю по группам товаров с более высокой добавленной стоимостью. Среди позитивных моментов - доступ предпринимателей к передовым формам правового регулирования.

Нам нужно, конечно, достроить внутренний контур интеграции. Для этого унифицировать правовую базу, принять ряд наднациональных актов. Есть "дорожная карта", как это делать", - добавил Медведев, говоря о приоритетах работы правительств ЕАЭС.

Он напомнил, что в ходе работы Евразийского межправсовета за последние два с половиной года ликвидировано 37 из 55 экономических и административных барьеров, из них 5 - в течение 2019 года. Однако эту работу следует ускорить, считает глава правительства РФ.

Второй приоритет - внедрение в ЕАЭС самых высоких стандартов качества товаров, которые здесь производятся, находятся в обращении или идут на экспорт. На это направлена разработка единых обязательных требований и техрегламентов, усилен контроль за их передвижением.

Третий приоритет - создание общего финансового рынка на основе Соглашения о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка, которое было подписано в прошлом году в Москве. В соответствии с планом действий по этому документу общий финансовый рынок должен быть создан к 2025 году.

Четвёртый приоритет - совместная работа в сфере инноваций и высоких технологий. Идёт масштабный проект создания Евразийской сети промышленной кооперации. Очень важным является переход на "цифру" во всех сегментах этого рынка.

Для этого уже многое сделано: разработана "дорожная карта" развития цифровых торговых площадок, создаются цифровые транспортные коридоры. Мы рассчитываем на запуск так называемого трансграничного пространства доверия. Его участниками станут и органы государственной власти, и компании, и, самое главное, граждане государств-членов союза. В повестке дня - утверждение Концепции трансграничного информационного обмена", - отметил глава правительства РФ.

Пятый приоритет поможет реализовать подготовленное Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории. Он вводит разрешительный порядок перемещения таких веществ и определяет принципы обмена данными о выявленных злоупотреблениях, порядок взаимодействия уполномоченных органов.

ЕАЭС нужно и дальше укреплять сотрудничество с соседями по СНГ, добавил Медведев. Успешно идут переговоры о свободной торговле с Сингапуром, Израилем, Египтом. Вскоре заработает Временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном и Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

Мы стремимся и к дальнейшему расширению круга наших партнёров, в том числе за счёт региональных организаций, таких как АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество. Месяц назад была подписана Декларация о партнёрстве Евразийской экономической комиссии с Тихоокеанским альянсом. Мы такую деятельность всячески поддерживаем, потому что это расширение возможностей наших стран, наших экономик. Думаю, что нужно ускорить процедуры, которые необходимы для подписания соглашений о свободной торговле с Сербией и Сингапуром", - добавил председатель правительства РФ.

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