Меры по смягчению последствий пандемии для экономики обсуждают на саммите ШОС

Москва. 10 ноября. Kazakhstan Today - Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались на саммит в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazakhstan Today.

Российский президент Владимир Путин проводит саммит Шанхайской организации сотрудничества в качестве председателя.

Открывая саммит, Путин напомнил, что из-за распространения коронавируса встреча проходит в формате видеоконференции. Он заверил, что это не помешает "в деловой и конструктивной атмосфере рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия государств, подвести итоги председательства России в ШОС, обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам".

И, конечно же, нам важно наметить планы сотрудничества на перспективу, в том числе обсудить дальнейшее совместную работу, дальнейшие шаги по противодействию пандемии, смягчению ее негативного влияния на экономики наших государств, на глобальные политические и социально-экономические процессы", - добавил Путин.

Лидеры стран ШОС примут на саммите заявление по проблеме коронавируса, сообщает ТАСС

Предстоящий саммит завершит председательство России в ШОС в 2019-2020 годах. Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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