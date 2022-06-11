Реализация этих мер позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия государств - участников СНГ в случае возможных инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях, минимизировать их последствия и положительным образом отразится на уровне ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ в целом", - сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Меры по взаимодействию в случае ядерной аварии утвердили страны СНГ
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Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН
Приветствуя Амину Мохаммед, глава государства поздравил ее с недавним переизбранием на должность и отметил, что ее визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны - проведением общенационального референдума, итоги которого позволяют приступить к построению Нового Казахстана. Президент отметил исключительную роль Всемирной организации в формировании и развитии принципа многосторонности и международной дипломатии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул твердую приверженность Казахстана дальнейшему всестороннему укреплению сотрудничества с ООН и ее повестке по решению глобальных проблем", - сообщает Акорда.
Очередной раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 15-16 июня
Озвучена дата проведения первого Национального курултая
Первое заседание Улттык Курылтай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау. В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов", - написал Карин в своем Telegram-канале.
Казахстан передал КНР председательство в формате "Центральная Азия - Китай"
Принятое по итогам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран - участниц формата подвело итог продуктивных консультаций, прошедших в рамках сегодняшнего заседания. Сегодня Казахстан завершил свое председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия - возглавить следующий, четвертый форум - перешла КНР", - цитирует Тлеуберди ТАСС.
Участники совещания пришли к единому мнению, что формат "Центральная Азия - Китай" из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей", - отметил Тлеуберди.
Китай и страны ЦА будут расширять расчеты в национальных валютах
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Расширять расчеты в национальных валютах будут Китай и страны Центральной Азии, сообщил глава МИД Китая Ван И на министерской встрече в формате "Центральная Азия - Китай" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам китайского дипломата, также будет продолжено сотрудничество в рамках "Пояса и пути".
"Стороны договорились обеспечить безопасность и стабильное функционирование маршрута Китай - Европа, упростить таможенные процедуры, оптимизировать "зеленые коридоры" для грузоперевозок, ускорить возобновление авиарейсов", - сообщает Sputnik.
Также страны объединят усилия в борьбе с пандемией и активизируют сотрудничество в разработке вакцин и лекарственных препаратов.
Кроме того, Центральная Азия и Китай продолжат координировать усилия по Афганистану.
"Мы будем своевременно координировать позиции по ситуации в Афганистане и содействовать мирному восстановлению в этой стране", - цитирует Ван И ТАСС.
По его словам, страны региона и Китай будут комплексно решать задачи обеспечения безопасности.
В числе прочих договоренностей: укрепление сотрудничества в сфере образования, науки, искусства, спорта, туризма, сокращение бедности и совместное реагирование на изменения климата.
Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди и был принят президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
Сегодня в Нур-Султане впервые прошла 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".
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Токаев встретился с главой МИД Китая
В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие - 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства", - отметил Токаев.
Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - заявил глава государства.
Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны", - сказал член госсовета Китая.
Китай против односторонности и травли - глава МИД Ван И
Мы намерены защищать международную систему, выступать против односторонности и травли, развивать шанхайский дух, продвигать здоровое и устойчивое развитие ШОС", - заявил дипломат.
С 1 июня восстановлено авиасообщение между Казахстаном и Китаем
Пандемия коронавируса оказала свое негативное влияние на мировом уровне. Мы преодолеваем пандемию благодаря взаимному сотрудничеству и поддержке. Ярким доказательством этого служит восстановление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня", - сказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на брифинге после встречи с китайским коллегой Ван И.
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