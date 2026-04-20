19.04.2026
МИД: Казахстан готов стать площадкой для переговоров и решения конфликта на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Стамбул. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан выступает за решение конфликтов только мирным, дипломатическим путем и готов предоставить площадку для переговоров, заявил глава МИД Ермек Кошербаев на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
Встреча прошла на полях 5-го Анталийского дипломатического форума. В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, включая усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Министры обменялись мнениями по дальнейшему развитию обстановки в регионе и возможным путям ее стабилизации.
Кошербаев заявил, что Казахстан выступает за решение конфликтов только мирным, дипломатическим путем и готов предоставить площадку для переговоров. Он отметил, что неформальный саммит ОТГ в Туркестане в мае 2026 года должен усилить роль организации и углубить сотрудничество между странами-участницами. Также стороны обсудили дальнейшее развитие институтов ОТГ.
Кроме того, глава МИД провел на полях форума двусторонние встречи с главами МИД Люксембурга, Боливии, Литвы, Гвинеи-Бисау и со спецпредставителем ЕС по правам человека, на которых обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.
новости по теме
19.04.2026
Соглашение о сотрудничестве в сфере метеоуслуг пописали страны ЕАЭС
Стороны договорились обмениваться информацией в сфере прогноза погоды и метеорологии
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Евразийского экономического союза подписали соглашение об административном сотрудничестве в секторе услуг по прогнозу погоды и метеорологии.
Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды договорились обмениваться информацией в сфере прогноза погоды и метеорологии.
В соглашении определен перечень информации, которая будет в открытом доступе на официальных сайтах стран Союза, а также информации для обмена между сторонами.
Документ позволит стимулировать развитие рынка метеорологических услуг в странах ЕАЭС.
18.04.2026
МИД: Казахстан расширяет международные связи в ООН, Европе и России
Фото: МИД РК
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты обсудили с партнерами в ООН, Европе и России сотрудничество в ядерной, экономической, образовательной и культурной сферах, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Венском отделении ООН по инициативе Казахстана прошел тематический семинар в рамках подготовки к 11-й Обзорной конференции ДНЯО. Мероприятие, организованное совместно с Австрией и Швейцарией, собрало представителей международных организаций и экспертов, которые обсудили состояние глобальной ядерной безопасности, разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии. Казахстан подтвердил приверженность целям ДНЯО и призвал к укреплению диалога и мер доверия между государствами на фоне растущих международных вызовов.
Оркестр казахских народных инструментов Актюбинской филармонии выступил в Северо-Западной России с юбилейной программой, посвященной 120-летию композитора Ахмета Жубанова. В рамках гастролей, организованных при участии казахстанских и российских культурных структур, коллектив представил в Санкт-Петербурге и Гатчине кюи, произведения Жубанова и современную казахскую музыку, объединив традиции и современное звучание.
Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев посетил Всероссийскую академию внешней торговли, где обсудил с руководством расширение сотрудничества, включая обмен студентами и совместные образовательные программы. Он выступил с лекцией о казахстанско-российском экономическом взаимодействии, развитии ЕАЭС и цифровизации в Казахстане, а также ответил на вопросы студентов.
Замглавы МИД Казахстана Арман Исетов обсудил с послом Хорватии Рефиком Шабановичем развитие двусторонних отношений, включая торговлю, инвестиции, образование и туризм. Стороны отметили положительную динамику сотрудничества и выразили готовность расширять контакты и реализовывать совместные проекты.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко обсудил с руководством валлонских агентств расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В центре внимания были критические минералы, металлургия, нефтехимия, сельское хозяйство, логистика Среднего коридора, "зеленая" энергетика, цифровизация и ИИ, а также наука и образование. Стороны подчеркнули высокий потенциал партнёрства и договорились развивать деловые контакты и совместные проекты.
17.04.2026
Главы МИД Центральной Азии и России сверили позиции и планы дальнейшего сотрудничества
Фото: МИД РК
Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в очередной встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщили в ведомстве.
В ходе встречи стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам Второго саммита "Центральная Азия - Россия", прошедшего в октябре 2025 года в Душанбе. В повестку дня вошли ключевые направления сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и логистики. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обеспечения региональной безопасности.
Сочетание экономического потенциала Центральной Азии и России открывает долгосрочную перспективу для укрепления всеобъемлющего партнерства, формируя прочную основу для будущих достижений и новых горизонтов сотрудничества", - отметил в своем выступлении Ермек Кошербаев.
По итогам прошлого года совокупный товарооборот региона с Россией увеличился на 6,5 процента и достиг порядка 50 млрд долларов США, более половины этого объема приходится на Казахстан. Наряду с ростом торговли последовательно расширяются инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в сфере промышленной кооперации. Только с Россией в Казахстане сформирован пул из 177 проектов общим объемом инвестиций свыше 55 млрд долларов, из которых 122 уже реализованы. Это наглядно подтверждает масштаб и предметный характер экономического взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия".
Глава МИД Казахстана особо отметил актуальность вопросов региональной безопасности, подчеркнув, что современные вызовы и угрозы приобретают все более комплексный характер и требуют согласованных ответов.
В этих условиях особое значение приобретает координация усилий по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, наркотрафику, незаконной торговле оружием и нелегальной миграции", - сообщил Ермек Кошербаев.
Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного измерения, включая образование, культуру и межчеловеческие связи, являющиеся одной из прочных опор взаимодействия Центральной Азии с Россией.
По итогам мероприятия стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия - Россия", отметив его ключевую роль в обеспечении устойчивого регионального развития, и выразили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей.
17.04.2026
Токаев принял участие в церемонии открытия Анталийского дипломатического форума
Фото: Акорда
Анталья. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщили в Акорде.
В ходе торжественного мероприятия выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
В работе форума также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, президент Молдовы Майя Санду, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, председатель президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и главы других делегаций.
Отмечается, что Анталийский дипломатический форум является ежегодной международной дискуссионной площадкой высокого уровня. Мероприятие собирает политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества. Форум служит также эффективной платформой для двусторонних и многосторонних контактов, политических консультаций и неформальной дипломатии.
17.04.2026
Ермек Кошербаев принял участие в заседании СМИД СНГ
Фото: МИД РК
Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе ведомства.
В этом году исполняется 35 лет учреждению СНГ и подписанию Алматинской декларации, и сегодня можно уверенно констатировать, что благодаря принятию Алматинского соглашения в нашем регионе была сформирована принципиально новая парадигма мира, сотрудничества и добрососедства", - заявил глава МИД Казахстана.
Министр также подчеркнул, что на фоне сложной геополитической обстановки на пространстве СНГ сохраняется атмосфера стабильности и сотрудничества. Последовательное расширение торговли, развитие кооперации и транспортной взаимосвязанности позволяют нивелировать внешние шоки и формировать новые источники роста.
Дальнейшее укрепление координации и взаимодействия в рамках СНГ отвечает нашим коренным интересам и является важным фактором обеспечения устойчивого развития государств Содружества", - добавил он.
Ермек Кошербаев изложил позицию Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, выдвинул ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации.
В ходе заседания участники заседания обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также состояние и перспективы взаимодействия государств - участников Содружества. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического и международного сотрудничества, активизации взаимодействия в цифровой и транспортно-транзитной сферах.
По итогам заседания главы внешнеполитических ведомств согласовали ряд документов по вопросам социального развития и качества жизни, возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, а также в сфере образования и просветительской деятельности.
Также были приняты совместные заявления по ситуации на Ближнем Востоке и по случаю 65-летия первого полета человека в космос.
В завершение встречи стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках СНГ и дальнейшее укрепление многогранного потенциала этой организации.
Очередное заседание Совета министров иностранных дел состоится в Туркменистане в октябре 2026 года.
16.04.2026
Спецпредставитель президента РК провел переговоры с госсекретарем США
Фото: МИД РК
Вашингтон. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в США казахстанская делегация во главе с представителем президента по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом и заместителем премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным провела встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В ходе встречи Ержан Казыхан передал приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.
Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
Специальный представитель отметил вклад Казахстана в поддержку международных усилий по обеспечению мира и безопасности, включая деятельность в рамках Совета мира, а также подчеркнул значимость реализации Авраамских соглашений.
Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства.
Ержан Казыхан подтвердил приглашение государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом.
Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия и выразил готовность к его дальнейшему углублению.
По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог и укреплять казахстанско-американское сотрудничество по всему спектру двусторонней повестки.
16.04.2026
Токаев 17 апреля посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Президент примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, проинформировали в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.
Форум в Анталье - это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
16.04.2026
В каких сферах сотрудничает Казахстан с Таджикистаном
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Замглавы Министерства иностранных дел Казахстана Арман Исетов на брифинге в сенате рассказал, в каких сферах сотрудничает Казахстан с Таджикистаном, передает корреспондент агентства.
По линии цифрового сотрудничества мы взаимодействуем. Оказываем содействие и инвестиции в переработке пшеницы. Оказываем содействие в производстве полипропиленовых мешков, производстве кровельных материалов. Естественно, оказываем содействие в геологоразведке", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Таджикистан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог.
Читаемое
20.04.2026, 09:33В Павлодаре выявили фиктивные медуслуги на более чем 100 млн тенге 13.04.2026, 18:49426236Двое рабочих погибли при обвале грунта в Павлодаре 14.04.2026, 14:54408981Товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $1,2 млрд 13.04.2026, 15:01401371В Алматы пожарные вынесли котят из огня 13.04.2026, 12:47370086Сразу четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области 14.04.2026, 18:47364916Кирпич упал на голову ребенка в Карагандинской области 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1230711ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:401015931Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта1014621Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации923126Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16586586ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
