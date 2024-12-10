МИД Казахстана следит за ситуацией в Сирии

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Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация парламента во главе с председателем мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и семнадцатом пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщает пресс-служба палаты.





В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ. Он отметил, что благодаря слаженной совместной работе с партнерами выполнены все задачи, стоявшие перед ОДКБ в этот период. Кроме того, организация углубила сотрудничество с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности. Продолжили развиваться контакты ОДКБ с СНГ и ШОС. Также в ноябре этого года в Нью-Йорке была принята совместная резолюция о сотрудничестве ООН и ОДКБ.





В ходе своего выступления спикер мажилиса отметил, что Парламентская ассамблея ОДКБ позволяет государствам-членам поддерживать конструктивный диалог по актуальным вопросам безопасности и стабильности.





Также Ерлан Кошанов подчеркнул, что под председательством Казахстана отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. По итогам заседания было принято обращение Парламентской ассамблеи ОДКБ, приуроченное предстоящему юбилею.





В рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ состоялась встреча глав парламентских делегаций с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ерлан Кошанов передал президенту России слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и проинформировал о высокой интенсивности казахстанско-российских межпарламентских отношений.





В 2025 году председательство в ОДКБ переходит к Кыргызстану.