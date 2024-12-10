09.12.2024, 13:33 14856
МИД Казахстана следит за ситуацией в Сирии
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана следит за ситуацией в Сирии, сообщили официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано, мы отслеживаем ситуацию", - цитирует ТАСС Смадиярова.
Напомним, переговоры по урегулированию в Сирии, известные как Астанинский формат, или Астанинский процесс, проходят с 2017 года, в ноябре в Астане прошел 22-й раунд переговоров. На встрече с участием представителей России, Ирана, Турции, а также МИД Сирии, сирийской оппозиции обсуждались усилия по урегулированию в Сирии, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, а также гуманитарная ситуация в стране и мобилизация усилий международного сообщества по содействию ее постконфликтному восстановлению. Встреча на уровне глав МИД России, Ирана и Турции также прошла 7 декабря на площадке Дохийского форума в столице Катара.
Ранее, 27 ноября, члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс, 8 декабря вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
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09.12.2024, 20:26 8971
Делегация во главе с Кошановым приняла участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Председатель мажилиса проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ
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Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация парламента во главе с председателем мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и семнадцатом пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщает пресс-служба палаты.
В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ. Он отметил, что благодаря слаженной совместной работе с партнерами выполнены все задачи, стоявшие перед ОДКБ в этот период. Кроме того, организация углубила сотрудничество с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности. Продолжили развиваться контакты ОДКБ с СНГ и ШОС. Также в ноябре этого года в Нью-Йорке была принята совместная резолюция о сотрудничестве ООН и ОДКБ.
В ходе своего выступления спикер мажилиса отметил, что Парламентская ассамблея ОДКБ позволяет государствам-членам поддерживать конструктивный диалог по актуальным вопросам безопасности и стабильности.
Также Ерлан Кошанов подчеркнул, что под председательством Казахстана отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. По итогам заседания было принято обращение Парламентской ассамблеи ОДКБ, приуроченное предстоящему юбилею.
В рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ состоялась встреча глав парламентских делегаций с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ерлан Кошанов передал президенту России слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и проинформировал о высокой интенсивности казахстанско-российских межпарламентских отношений.
В 2025 году председательство в ОДКБ переходит к Кыргызстану.
09.12.2024, 14:15 14231
Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
Фото: ПА ОДКБ
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В Москве началось совместное заседание ПА ОДКБ и XVII пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
В самом начале заседания Вячеслав Володин единогласно избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ. Коллеги из государств ОДКБ отметили высокий профессионализм и многолетнюю эффективную деятельность председателя ассамблеи", - рассказали в ПА ОДКБ.
В соответствии с повесткой дня заседания запланировано рассмотреть ряд вопросов, в том числе о реализации приоритетов председательства Республики Казахстан в ОДКБ, о приоритетах Кыргызской Республики на период председательства в ОДКБ в 2025 году, об итогах очередной ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и текущей деятельности организации, а также о принятии законодательных актов и политических заявлений по актуальным вопросам сферы безопасности.
Вячеслав Володин, выступая на заседании, отметил важность модельных актов, принятых ассамблеей.
На пути формирования единого правового пространства многое сделано. Принято 89 модельных актов. Сегодня обсудим еще восемь", - отметил он.
Он особо поблагодарил коллег из Казахстана за их эффективное председательство в ОДКБ и подчеркнул один из приоритетов Кыргызской Республики, которая станет председателем в 2025 году, по продолжению развития межпарламентского сотрудничества организации, в том числе работу по гармонизации законодательства государств-членов.
В современных условиях повышается востребованность формирования устойчивой системы безопасности в интересах мирного сосуществования всех евразийских государств. В рамках парламентского измерения мы должны внести свой вклад в этот процесс", - подчеркнул председатель ПА ОДКБ.
В завершение своего выступления Володин акцентировал внимание на одном из главных вопросов сегодняшней повестки - принятии обращения к народам государств - членов Организации и парламентам стран мира в связи с 80-летием Победы. Он отметил, что "защита исторической правды - наш приоритет. Долг перед теми, кто сегодня не может защитить себя, - нашими дедами и прадедами".
Он напомнил, что в следующем году граждане государств ОДКБ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и пригласил коллег принять участие в Международном форуме Союзного государства России и Беларуси, посвященном 80-летию Победы. Он пройдет в апреле следующего года в городе-герое Волгограде.
07.12.2024, 19:19 50596
Токаев на Doha Forum высказался о необходимости реформирования ООН
Фото: Акорда
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии конференции Doha Forum в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора - журналиста СNN Джулии Чаттерлей, сообщает Акорда.
Президент Казахстана прежде всего высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли средних держав.
ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также высказал свою позицию по вопросам, касающимся противоречий в мировой торговле.
С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры - это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Казахстан как член ВТО строго соблюдает все нормы и правила этой важной торгово-экономической организации. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также ответил на вопросы, касающиеся внешней политики Казахстана, урегулирования ситуации на Украине и на Ближнем Востоке, а также роли молодежи в развитии нашей страны.
07.12.2024, 15:49 54036
Реализацию соглашений по инвестиционным проектам обсудили президент Казахстана и эмир Катара
Фото: Акорда
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Акорда.
Глава государства поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что данная диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам.
Токаев высоко оценил личный вклад Эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства.
В ходе беседы особое внимание было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.
Эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер. По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.
Напомним, президент Казахстана в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum. Ранее глава государства провел встречи с главами катарских энергетических компаний.
07.12.2024, 11:39 57531
Встреча глав МИД Астанинского формата по Сирии состоится в Катаре
Правительственные войска Сирии противостоят атаке со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел Астанинского формата проведут встречу на полях Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии, сообщает ТАСС.
Прямо сейчас в Сирии правительственные войска противостоят атаке со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников. 27 ноября формирования "Джебхат ан-Нусра" совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. 30 ноября командование вооруженных сил республики сообщило, что сирийская армия вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих, а также подготовиться к контратаке, пишет издание.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Турции и Ирана. По их итогам в российском дипведомстве призвали к обсуждению складывающейся в Сирии ситуации в Астанинском формате. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила, что она состоится именно в Дохе 7 декабря.
Известно, что к участникам переговоров в Катаре присоединится спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как Астанинский формат, ведутся с 2017 года. В Астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны - гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
Накануне президент Казахстана прибыл в Катар с рабочим визитом.
06.12.2024, 12:01 77436
Токаев поздравил президента Финляндии с Днем независимости
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника.
Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.
Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса.
06.12.2024, 11:11 79111
Президенты Казахстана и Кыргызстана поговорили по телефону
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года.
Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.
Ранее Токаев поговорил по телефону с Трампом.
06.12.2024, 09:06 78631
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Фото: Акорда
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.
Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.
Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?