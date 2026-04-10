09.04.2026, 17:17 17696
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом для укрепления международных связей, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Республики Казахстан в Республике Индия Азамат Ескараев провел встречу с генеральным директором департамента внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел Индии Басиром Ахмедом. Было подчеркнуто, что связи между двумя странами выходят далеко за рамки формальной дипломатии и имеют глубокие исторические и культурные корни. Казахстан и Индия, являясь близкими партнерами в евразийском и азиатском пространстве, придают стратегическое значение двустороннему сотрудничеству.
Также посол Республики Казахстан в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев провел встречу с председателем Японской федерации бизнеса "Кейданрэн" Ешинобу Цуцуи.
В ходе встречи посол пригласил японские компании к реализации совместных инвестиционных проектов, ознакомив с экспортными возможностями Казахстана и перспективными направлениями для сотрудничества. Были презентованы условия ведения бизнеса в специальных экономических зонах Казахстана, а также возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута как эффективного и надежного логистического коридора между Европой и Азией.
09.04.2026, 20:47 12546
Казахстан и Армения укрепляют политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество Дополнено
Фото: МИД РК
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Ереван министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Глава внешнеполитического ведомства передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ваагну Хачатуряну.
Ермек Кошербаев отметил, что в Казахстане ценят личное внимание и вклад президента Армении в развитие казахско-армянских отношений. Выразил признательность за решение Ваагна Хачатуряна принять участие в региональном экологическом саммите, который состоится 22-23 апреля 2026 года в Астане.
Армения является важным и надежным партнером Казахстана, с которым нас связывают тесные всесторонние связи. Сегодня казахско-армянские связи развиваются поступательными темпами, конструктивным подходом и готовностью учитывать интересы друг друга. Этому способствует доверительный политический диалог на высшем уровне, активно развивающееся межпарламентское и межправительственное сотрудничество", - подчеркнул глава МИД Казахстана.
В свою очередь президент Армении отметил актуальность проведения регионального экологического саммита, организованного в Астане под эгидой ООН. Президент Армении сообщил, что полностью разделяет позицию Казахстана о необходимости объединить усилия мирового сообщества в поиске совместных ответов на экологические вызовы.
В заключение встречи президент подчеркнул, что Армения придает большое значение дальнейшему развитию и упрочению армяно-казахских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении.
Дополнено 09.04.2026, 20.56
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Глава внешнеполитического ведомства передал премьеру теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Благодаря усилиям лидеров двусторонние отношения между Казахстаном и Арменией вышли на качественно новый уровень. Налажен устойчивый политический диалог, поддерживаются регулярные контакты на высшем и высоком уровне, посредством межправкомисии координируется торгово-экономическое сотрудничество, активно развиваются культурно-гуманитарные и научно-образовательные связи", - отметил Ермек Кошербаев.
Министр с удовлетворением констатировал, что новая геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа открыла новые возможности для экономик двух стран. В частности, в прошлом году был возобновлен экспорт казахстанского зерна в Армению по железнодорожному маршруту через территории России, Азербайджана и Грузии. В этой связи он подтвердил заинтересованность в долгосрочных поставках сельхозпродукции, в частности зерна и мяса в Армению.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений в транспортно-транзитной и торговой сферах в рамках эффективной реализации дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Казахстана и Армении на 2026-2030 годы.
Глава МИД Казахстана также сообщил о мерах по налаживанию регулярного прямого авиасообщения между странами.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, отметив, что на данном треке сотрудничества Казахстан и Армения наработали положительный опыт совместной работы и сегодня позиции сторон схожи по многим вопросам.
В заключение встречи стороны подтвердили намерение совместными усилиями способствовать наращиванию межгосударственного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
09.04.2026, 18:23 15141
Главы МИД Казахстана и Армении определили новые направления и пути сотрудничества
Фото: МИД РК
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе официального визита в Ереван провел переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.
Стороны обстоятельно рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросам транзитно-транспортного потенциала. Была подчеркнута важная роль деятельности межправительственной комиссии и казахско-армянского делового совета.
Важной задачей для нас является содействие качественному и количественному росту взаимного товарооборота. Этому может способствовать диверсификация торговли, создание возможностей на взаимной основе продвижения новых видов товаров на рынки наших стран", - сообщил Ермек Кошербаев.
Стороны отметили наличие хорошей основы для укрепления торговых связей, которую формируют свыше 100 предприятий с участием казахстанского капитала, зарегистрированных в Армении, и более 400 армянских компаний, работающих в Казахстане.
Кошербаев информировал своего визави о многообразном пакете преференций, предоставляемых инвесторам в Казахстане. Он высказал уверенность, что объединение потенциалов двух стран позволят значительно активизировать инвестиционное сотрудничество.
К многообещающим и взаимовыгодным направлениям было отнесено сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В этой связи был отмечен успешный проект по созданию в Казахстане филиала армянского образовательного центра TUMO Astana. Глава МИД Казахстана также высказал заинтересованность в реализации совместных инициатив, направленных на развитие инновационной экосистемы и продвижение отечественных технологических решений.
В качестве новых и перспективных направлений партнерских связей были рассмотрены атомная энергетика, фармацевтика, высшее образование и здравоохранение.
Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной организации по воде в системе ООН, нацеленной на развитие глобального взаимодействия в сфере эффективного управления водными ресурсами.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с региональными транспортными коммуникациями, подчеркнув, что транзитно-логистическая связанность создает новые возможности для интеграции рынков Центральной Азии и Южного Кавказа. С удовлетворением была отмечена динамика решения вопросов по возобновлению прямых авиарейсов между городами Казахстана и Армении.
Собеседники сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обратив особое внимание на вопросы укрепления мира и стабильности в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Также было отмечено конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций.
09.04.2026, 10:31 28376
Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Армению
Фото: МИД Армении
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 8-9 апреля с официальным визитом в Армении находится министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Вчера главу казахстанского внешнеполитического ведомства в Ереване встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
9 апреля в МИД Армении состоится встреча в формате тет-а-тет министров иностранных дел, за которой последует встреча в расширенном формате", - проинформировали в МИД Армении.
В составе казахстанской делегации также министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
Товарооборот между Казахстаном и Арменией в 2025 году составил $69,2 млн. В том числе экспорт составил $49 млн, импорт - $20,2 млн.
08.04.2026, 21:00 48071
Праздничные концерты состоялись в честь 30-летия дипломатических отношений Казахстана и Алжира
Фото: МИД РК
Алжир. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алжире прошли торжественные мероприятия в честь 30-летия установления дипломатических отношений с Казахстаном, включая совместный концерт казахской группы Forte Trio и Государственного симфонического оркестра Алжира, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В мероприятиях приняли участие официальные лица, деятели культуры, представители деловых кругов, дипломатического корпуса, друзья Казахстана, а также ведущие алжирские СМИ.
Посол Казахстана Ануарбек Ахметов отметил укрепление дружеских связей и высокий уровень доверия между странами, подчеркнув важность обмена письмами глав внешнеполитических ведомств в честь юбилея. Государственный секретарь МИД Алжира Софиан Шаиб подтвердил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, а представители культурной сферы подчеркнули значимость обмена в укреплении дружбы народов.
В рамках программы прошли концерты в крупнейших городах страны и выставка казахстанского искусства в Опере Алжира. Мероприятия получили широкий резонанс в СМИ и среди блогеров, продемонстрировав потенциал культурной дипломатии между Казахстаном и Алжиром.
08.04.2026, 17:36 53781
Казахстан и Азербайджан планируют увеличить товарооборот до миллиарда долларов - МИД
Баку. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического, энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как было отмечено в ходе встречи, ключевое внимание в двусторонних отношениях уделяется развитию торгово-экономического сотрудничества. Ресурсы экономик обладают потенциалом для увеличения объемов взаимной торговли, в том числе за счет взаимных инвестиций и промышленной кооперации.
Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Отмечалось, что благодаря предпринимаемым мерам объем взаимной торговли за последние пять лет вырос в 5 раз, составив в 2025 году 470,7 млн долларов, вместе с тем министры условились содействовать увеличению данного показателя до 1 млрд долларов.
Стороны обсудили ход реализации флагманских инфраструктурных проектов - Транскаспийского международного транспортного маршрута и прокладки волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в области транзита на мировые рынки казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации и телекоммуникаций. В этой связи была подчеркнута возрастающая роль Казахско-Азербайджанского фонда прямых инвестиций.
Собеседники также выразили удовлетворенность развитием культурно-гуманитарных связей, отметив состоявшиеся с большим успехом дни культуры Азербайджана в Казахстане и Казахстана в Азербайджане. Высокая оценка дана активизации взаимодействия в сфере образования, и в частности проходящим в настоящий момент ответным дням высшего образования Казахстана в Азербайджане. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере: между городами двух стран еженедельно выполняется порядка 30 авиарейсов.
В ходе встречи министры "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, подтвердили приверженность дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках многосторонних структур, включая ООН, ОТГ, СВМДА, СНГ, ОИС, Каспийский саммит.
Ранее Кошербаев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
08.04.2026, 15:51 57991
Глава МИД РК обсудил с Ильхамом Алиевым двустороннее сотрудничество
Фото: МИД РК
Баку. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Баку министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщили в казахстанском МИД.
В ходе встречи Ермек Кошербаев передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Высокий уровень сотрудничества между нашими странами достигнут в первую очередь благодаря доверительному диалогу на высшем уровне", - отметил министр.
В данном контексте взаимные государственные визиты президента Казахстана в Баку в марте 2024 году, государственный визит президента Азербайджана в Астану в октябре 2025 года, а также проведение второго заседания Высшего межгосударственного совета (ВМГС) придали новую динамику союзническим отношениям наших стран и способствовали их выводу на качественно новый уровень.
Казахско-азербайджанские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом. Мы выражаем твердую приверженность и далее всемерно укреплять союзничество с братским Азербайджаном и наполнять сотрудничество новым содержанием", - подчеркнул глава МИД РК.
В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня. Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Азербайджана в рамках многосторонних структур, а также важность дальнейших совместных усилий по укреплению мира и стабильности.
08.04.2026, 14:34 60631
Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана - Токаев
Фото: akorda.kz
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со специальным представителем президента Республики Корея - руководителя администрации президента Кан Хун Шиком подчеркнул, что Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана, и высоко оценил позитивную динамику двустороннего взаимодействия, сообщает Акорда.
Президент, отметив теплое отношение в Казахстане к корейскому народу и динамичное развитие Республики Корея, подтвердил нацеленность Астаны на упрочение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.
Ваш визит имеет большое значение для дальнейшего укрепления казахско-корейского взаимодействия. Уверен, благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет и впредь поступательно развиваться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства передал теплые слова приветствия президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну, акцентировав внимание на значимости визита в Казахстан Кан Хун Шика в качестве его специального представителя.
В свою очередь Кан Хун Шик выразил признательность за теплый прием и передал поздравления президента Ли Чжэ Мёна по случаю успешного проведения референдума по принятию новой Конституции Казахстана.
Спецпредставитель заявил, что Республика Корея придает важное значение выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень путем усиления торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации совместных проектов в различных сферах.
В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая перспективы расширения контактов в энергетической, транспортно-логистической областях с учетом текущих вызовов на глобальном рынке", - отметили в пресс-службе.
Также в завершение Кан Хун Шик передал главе государства приглашение президента Ли Чжэ Мёна посетить Сеул с визитом, в том числе для участия в первом саммите "Республика Корея - Центральная Азия", который пройдет в сентябре.
Касым-Жомарт Токаев принял приглашение южнокорейского лидера и выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне будут способствовать значительной активизации сотрудничества двух стран, а также укреплению взаимодействия в формате Центральная Азия - Республика Корея.
Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество.
08.04.2026, 07:47 69116
Казахстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке - президент
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт", - говорится в сообщении.
Глава государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.
Напомним, США и Иран договорились о прекращении огня на две недели.
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?