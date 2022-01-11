МИД КР вручил МИД РК ноту относительно задержания местного участника беспорядков

НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана А. Мадмаров вручил послу Казахстана в Кыргызстане Р. Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина КР В. Рузахунова в связи с его участием в беспорядках в Алматы, говорится в сообщении МИД КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

МИД КР призывает "предоставить консульский доступ к задержанному Рузахунову и освободить его в самое ближайшее время", указывается в сообщении.

Со своей стороны посол Казахстана в КР сообщил, что "озабоченность кыргызской стороны будет оперативно доведена до сведения руководства МИД РК и обещал предоставить более детальную информацию в самое ближайшее время". Посол заверил, что "в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".

Ранее в Сети появилось видео, на котором задержанный в населенном пункте под Алматы в ходе антитеррористической операции гражданин Кыргызстана в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал, что неизвестные люди предложили ему 90 тыс. тенге за участие в митинге.

Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алматы", - рассказал он.

Он сообщил, что в квартире, где он проживал в Алматы, также находились около 10 человек из Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, в Алматы силами правоохранительных органов проводится антитеррористическая операция в связи с попыткой дестабилизации политической обстановки в стране.