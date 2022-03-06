МИД РК: Британия не намерена вводить санкции против Казахстана

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел видео-встречу с Государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании, лордом Тариком Ахмадом, а также принял посла Великобритании в РК Кэти Лич, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине", - информирует Министерство иностранных дел РК.

Собеседники также обсудили ситуацию на Украине, предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.

По итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений, добавили в ведомстве.