Система Orphus

МИД РК: Британия не намерена вводить санкции против Казахстана

05.03.2022, 12:28 51031
МИД РК: Британия не намерена вводить санкции против Казахстана
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел видео-встречу с Государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании, лордом Тариком Ахмадом, а также принял посла Великобритании в РК Кэти Лич, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине", - информирует Министерство иностранных дел РК.

 
Собеседники также обсудили ситуацию на Украине, предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.
 
По итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений, добавили в ведомстве.
 
Напомним, посла Британии в Казахстане вызвали в МИД после заявления депутата Ходж о санкциях против Казахстана.
 

новости по теме

Американский военный эксперт спрогнозировал сроки окончания спецоперации на Украине

05.03.2022, 16:52 37716
МОСКВА. 5 МАРТА - Около десяти дней потребуется России, чтобы завершить военную спецоперацию на Украине, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в первые дни спецоперации российские силы "были слишком деликатными". Теперь они действуют иначе, и всё будет закончено в течение десяти дней, сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox business, сообщает ИА REGNUM.
 
Вопрос заключается в том, как поступит президент Украины Владимир Зеленский. Россия четко заявила, что Украина должна быть нейтральной страной. Если бы Зеленский принял это условие, российские войска остались бы у границ, считает полковник в отставке.
 
Восточная часть страны - под контролем РФ, но войска не захватывают территории, а разгоняют украинские войска, отметил Макгрегор. Зеленский, по его мнению, марионетка. Своих граждан он подвергает ненужному риску.
 

Нейтральная Украина - это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого откровенно хотят обе страны", - подчеркнул отставной американский полковник.


 

В Ташкенте принят план по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в ЦА

05.03.2022, 15:18 39526
В Ташкенте принят план по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в ЦА
Фото: МИОР РК
ТАШКЕНТ. 5 МАРТА - В Ташкенте прошла международная конференция высокого уровня на тему "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".
 
3-4 марта текущего года представители Организации Объединенных Наций, а также стран Центральной Азии обсудили вопросы оценки результатов контртеррористического сотрудничества между государствами. 
 
В составе казахстанской делегации в конференции участвовал заместитель председателя Комитета по делам религий МИОР Бауыржан Бакиров.
 

Бакиров выступил с докладом о реализуемой министерством государственной политике в религиозной сфере, ознакомил с отечественным законодательством, государственных программах по противодействию экстремизму и терроризму, а также об основных направлениях работы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма", - сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК.

 
На мероприятии были подведены итоги 10-летнего сотрудничества в рамках ранее действовавшего совместного плана действий, обсуждены текущие и новые тенденции перспектив регионального и международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом.
 
В заключение конференции был представлен и одобрен совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии, а также принята Ташкентская декларация.
 

Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию

04.03.2022, 18:21 106191
Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Глава государства принял вице-президента Турции Фуата Октая, прибывшего в столицу Казахстана с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства и актуальные вопросы международной повестки, сообщает пресс-служба Акорды
 
Приветствуя Фуата Октая, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что с удовлетворением принял его приглашение посетить Турцию в мае текущего года.
 
Глава государства констатировал высокий уровень двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и заявил о необходимости их дальнейшей активизации.
 
В свою очередь вице-президент Турции передал главе государства и народу нашей страны слова приветствия от президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он добавил, что в Турции с нетерпением ожидают визита казахстанского лидера.
 
Фуат Октай также передал Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание турецкого лидера по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.
 
Вице-президент Турции высоко оценил принимаемые в нашей стране меры по преодолению возникающих вызовов и реализации реформ под твердым и умелым руководством президента Казахстана.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за решение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в VI саммите СВМДА, который состоится в октябре текущего года в Нур-Султане.
 

Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским

03.03.2022, 11:24 130396
Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, о чем разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разговоре с президентом Украины Токаев подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий на Украине. 

Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере", - написал он в Twitter.


Также глава государссва рассказал, что в разговоре в президентом России он подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров.

Также обсуждались вопросы торгово-экономического развития.

 

Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации

03.03.2022, 11:09 130886
Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 3 МАРТА - Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что после завершения украинского кризиса украинцы должны сами решать, как им дальше жить, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Украинцы сами должны решать, после того как закончится этот развязанный ими конфликт, который мы сейчас пытаемся завершить, как им дальше жить. Это сейчас обсуждается в политологических кругах. Я не участвую в этих дискуссиях", - сказал министр в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщает RT.

 
Российская сторона исходит из того, что "это должно быть мнение всех народов, которые проживают на Украине", подчеркнул Лавров.
 
Также Лавров заявил, что требования России на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева.
 

Не считаю, что это можно таким образом квалифицировать. Здесь главное не термин, который будет использован. Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие", - сказал он.

 

Посла Британии вызвали в МИД после заявлений Ходж о санкциях против Казахстана

02.03.2022, 11:45 136066
Посла Британии вызвали в МИД после заявлений Ходж о санкциях против Казахстана
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министерство иностранных дел Казахстана ждет разъяснения британской стороны, после того как один из депутатов парламента Великобритании потребовала санкций для казахстанской стороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это было заявление одного депутата, который сделала заявление в парламенте. У нас сегодня посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД, чтобы она дала разъяснение, с чем это связано. Мы ожидаем от нее комментарий", - сказал вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев журналистам. 

 
Журналисты также спросили Нурышева, возможно ли ввести санкции в отношении депутата Ходж. На это представитель МИД ответил, что такой вопрос пока не рассматривается, информирует Sputnik Казахстан.
 
Накануне член парламента Великобритании Маргарет Ходж во время обсуждения санкций против России из-за военной спецоперации на Украине предложила рассмотреть также санкции против Казахстана и Азербайджана, заявив, что эти государства "поддерживают Путина". На это глава МИД Великобритании Лиз Трасс ответила, что изучит этот вопрос.
 
Ранее после январских событий та же самая Маргарет Ходж предлагала ввести санкции против "клептократической элиты" Казахстана.
 

МИД Сирии: Запад готов вооружить даже нацистов, чтобы навредить России

01.03.2022, 15:30 141966
МИД Сирии: Запад готов вооружить даже нацистов, чтобы навредить России
Фото: кадр из видео
ДАМАСК. 1 МАРТА - Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что Запад готов вооружить даже нацистов, чтобы навредить России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу. И они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России, заявил в интервью РИА "Новости" Джаафари.
 

Прошло 75 лет после победы над фашизмом. Спустя столько лет появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах", - отметил он.

 
По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни, несмотря на то что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад. "Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня", - сказал Джаафари.
 

Поэтому не стоит удивляться, и мы не исключаем, что завтра на Украину отправят террористов ИГ (запрещена в РК, РФ)", - заявил Джаафари.


 

Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров

01.03.2022, 12:42 141031
Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Казахстан призывает Россию и Украину к поиску общего языка и готов оказать посреднические услуги, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного съезда партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности суверенитета территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины", - цитирует Токаева Sputnik Казахстан.

 
По его словам, геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции.
 

Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги. Если они, конечно, понадобятся", - цитирует главу государства Zakon.kz.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов