17.10.2023, 15:42 35371
МИД РК: Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля
Фото: Кадр из видео
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем.
Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи", - говорится в заявлении МИД.
Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры.
В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира", - отмечается в заявлении.
Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта.
В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы "два государства для двух народов".
Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной 7 октября. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. Также найдены не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
9 октября армия Израиля восстановила контроль над всеми населенными пунктами страны. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа.
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18.10.2023, 15:22 5256
Токаев: Казахско-китайские отношения достигли высокого уровня вечного стратегического партнерства
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел переговоры с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, сообщает Акорда.
Как отметил глава государства, казахско-китайские отношения достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Существенную роль в этом сыграли регулярные встречи на высшем уровне, на которых закладываются основы дальнейшего укрепления добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
Президент Казахстана высоко оценил прогресс в социально-экономическом развитии КНР и результаты эффективной политики китайского лидера.
Мы являемся свидетелями успешного воплощения в жизнь дальновидной созидательной политики председателя Си Цзиньпина и его концепции "Один пояс, один путь" и, конечно же, радуемся успехам Китая. Сегодня председатель Си Цзиньпин, обращаясь к участникам форума, сказал, что "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам". Я согласен с этим. Ваша страна уверенно приближается к достижению высокой цели - стать самой передовой и лидирующей мировой державой. Убежден, под мудрым руководством председателя Си КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая и продвижении концепции "единой судьбы человечества", - отметил президент.
Ван Хунин в свою очередь дал высокую оценку развитию казахско-китайских отношений.
Бурное развитие и постоянное повышение уровня жизни в Казахстане под вашим руководством произвело на меня очень глубокое впечатление. Сегодня утром вы выступили с замечательной речью на церемонии открытия III форума "Один пояс, один путь", выдвинули целый ряд важных предложений по сотрудничеству. Можно сказать, что за 10 лет стратегического партнерства в рамках инициативы "Один пояс, один путь" при усилиях всех сторон мы достигли больших результатов. Вы поддерживаете постоянные тесные контакты с господином Си Цзиньпином и провели много встреч с ним. Также вы вместе открыли новое "золотое 30-летие" китайско-казахских отношений. Китайская сторона готова вместе продвигать сотрудничество в духе реализации важных договоренностей лидеров двух стран", - заверил председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о проводимых в двух странах всесторонних реформах. Собеседники отметили важность продолжения активного политического диалога на всех уровнях, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.
Напомним, сегодня президент Казахстана выступил на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. Он заверил, что в новом десятилетии инициативы Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха.
18.10.2023, 10:37 11331
Парламент принял закон о начислении детям средств из Нацфонда
Предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис согласился с поправками сената в закон о выплатах детям из Нацфонда. Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев представленные поправки, отметил, что они не меняют концептуальных положений закона, так как носят редакционно-уточняющий и юридический характер, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Поправки по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК, их выплат и использования инициировали парламентарии. Закон разработан для реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд - детям". В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
Напомним, 20 сентября этого года мажилис направил закон на рассмотрение в сенат, однако он был возвращен 13 октября.
17.10.2023, 20:24 28666
Токаев прибыл на официальный прием Си Цзиньпина
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальный прием председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав делегаций - участников III Форума высокого уровня "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства на полях Форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в неформальной обстановке побеседовал с президентом Индонезии Джоко Видодо, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также обсуждены текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества.
Ранее президент РК провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Токаев также встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.
17.10.2023, 17:30 32841
Токаев и Ли Цян обсудили перспективы развития казахстанско-китайского стратегического партнерства
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства, сообщает Акорда.
Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, ранее достигнутых в ходе встреч лидера Казахстана с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент Казахстана отметил, что с большим воодушевлением наблюдает за стремительным социально-экономическим развитием Китая.
Правительство КНР эффективно решает важнейшие задачи по обеспечению устойчивости экономики в условиях мировой турбулентности. Мы высоко оцениваем весомый вклад Вашей страны в обеспечение стабильного развития всей мировой экономики. Казахстан традиционно придает исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем. Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и добрым соседом КНР. Сегодня казахско-китайские отношения развиваются быстрыми темпами. Этому способствуют активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства сообщил, что сегодня провел весьма продуктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Были достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению казахстанско-китайских многогранных отношений.
В рамках моего визита сегодня было подписано 9 документов на уровне правительств, более 20 соглашений между бизнесом и различными структурами двух стран. В рамках Года казахстанского туризма в Китае хотел бы отметить высокую значимость соглашений о взаимном безвизовом режиме, о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, соглашений, которые предусматривают наше взаимодействие в области энергетики", - отметил президент.
В свою очередь Ли Цян отметил значимость визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в контексте дальнейшего укрепления двусторонних связей.
Народы Казахстана и Китая объединяет многовековая дружба. В мае текущего года в интервью китайскому телевидению Вы поделились своими воспоминаниями о годах учебы и работы в нашей стране, удивив и покорив китайскую аудиторию отличным знанием китайского языка. Я тоже посмотрел интервью. Думаю, что оно дало мощный толчок упрочению дружбы между нашими странами", - добавил Ли Цян.
В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и транзита, энергетики, нефтегазохимии, геологоразведки, автомобилестроения, высоких технологий и цифровизации.
Наряду с этим подтверждено обоюдное стремление продолжить сотрудничество по совместному использованию трансграничных рек.
Напомним, тридцать коммерческих документов на 16,5 млрд долларов подписано в ходе визита Токаева в Китай.
17.10.2023, 12:06 39036
Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"
Форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь", оказывать им поддержку, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в преддверии третьего форума международного сотрудничества в рамках инициативы.
Напомним, третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября. В этом году также отмечается десятилетие со дня провозглашения главой КНР Си Цзиньпином этой инициативы.
По словам Чжан Мина, "Один пояс, один путь", как и инициатива Большого евразийского партнерства (БЕП), способствует расширению сотрудничества в рамках ШОС.
Важная задача для ШОС - создать платформу для реализации этих инициатив и проектов сотрудничества, оказать поддержку и содействие, дать возможность народам региона получить реальную выгоду от проектов", - сказал он.
Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
17.10.2023, 09:32 43326
Казахстан и Китай подписали ряд документов
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, подписаны:
1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;
2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн - Аягоз";
4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
5. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в III Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".
С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю Вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели - стать передовой мировой державой", - заявил президент Казахстана.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
17.10.2023, 08:01 45486
Токаев встретился с Си Цзиньпином Дополнено
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает "Синьхуа".
В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан должны усилить сотрудничество, содействовать получению больших результатов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Десять лет назад в Казахстане я впервые выдвинул инициативу строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Сторонам нужно усилить сотрудничество, содействовать тому, чтобы совместное строительство "Одного пояса, одного пути" достигло больших результатов и принесло больше пользы народам двух стран", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в III Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".
С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю Вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели - стать передовой мировой державой", - заявил президент Казахстана.
Главой государства подчеркнута положительная динамика развития казахстанско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнерства.
Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Мощный импульс комплексному углублению связей придали итоги Вашего государственного визита в Казахстан в сентябре прошлого года, в ходе которого был дан старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций в 21 млрд долларов. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
Добро пожаловать на III Форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство", - отметил Си Цзиньпин.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
По итогам переговоров делегации двух стран подписали ряд документов.
Напомним, 17-18 октября в Пекине проходит форум "Один пояс, один путь". Главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". Глава государства примет участие в форуме.
В рамках визита в Китай президент Казахстана также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
Также Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насра аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.
16.10.2023, 18:49 55781
Токаев прибыл с официальным визитом в Китай
Фото: Акорда
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Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай. В аэропорту Пекина главу государства встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе двухдневного официального визита президент Казахстана проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс - один путь".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насру аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.
Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже получили около $24 млрд инвестиций.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?