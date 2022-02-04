МИД РК прокомментировал обращение Human Rights Watch по событиям трагического января

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали обращение Human Rights Watch по событиям "Трагического января", в котором сообщалось о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий и других нарушениях в отношении задержанных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что расследование вооружённых беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона. Строгое соблюдение прав задержанных лиц и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным требованием. Глава государства призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел при проведении следственных мероприятий обеспечить соблюдение Конституции и Уголовно-процессуального кодекса страны, которые запрещают применение пыток и иное жестокое обращение", - заявили в пресс-службе МИД РК.

По данным ведомства, любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована.

Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта "горячая линия". По данным Генеральной прокуратуры РК, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел. Генеральная прокуратура и другие следственные органы РК готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что для мониторинга соблюдения прав задержанных Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.

Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя Омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, которые находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным.

Кроме того, авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий.

Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями. В частности, достигнута договорённость о проведении встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом. Республика Казахстан также продолжает активное взаимодействие с органами и механизмами ООН в области прав человека", - добавили в пресс-службе.



