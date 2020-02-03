МИД РК прокомментировал выход Великобритании из ЕС

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - 31 января Великобритания вышла из состава Европейского союза . С 1 февраля 2020 года и до 31 декабря 2020 года сохраняется переходный период, в течение которого Соединенное Королевство продолжит выполнять все обязательства и договоренности, принятые в рамках ЕС, передает Kazakhstan Today.

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Казахстана и находится на шестом месте по объемам инвестиций в нашу экономику. Товарооборот за девять месяцев 2019 года составил $749,9 млн. За последние 14 лет приток прямых инвестиций из Великобритании превысил $13 млрд", - сообщили в МИД РК.

Следует отметить, что в 2015 году Казахстан подписал с Евросоюзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), которое вступает в силу с 1 марта 2020 года и создает необходимую базу для наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей. Учитывая переходный период, СРПС будет действовать по отношению к Великобритании до конца 2020 года.

"В настоящее время с Великобританией ведутся переговоры по заключению в текущем году двустороннего Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое будет охватывать широкий спектр казахстанско-британского взаимодействия", - отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства